Air Nostrum (Iberia) señala que las cancelaciones entre Barcelona y Badajoz de hoy son un "incidente inhabitual"

Aeropuerto de Badajoz - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BADAJOZ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Air Nostrum, filial de Iberia, ha lamentado "mucho" los trastornos causados por las cancelaciones de los vuelos previsto para este domingo entre Barcelona y Badajoz y ha afirmado que se trata de un incidente "inhabitual" en la operativa que realiza en Extremadura.

En declaraciones a Europa Press, un portavoz de la aerolínea ha confirmado que se han cancelado dos vuelos, uno entre Barcelona y Badajoz, con salida a las 10,00 horas, y el de vuelta, entre Badajoz y Barcelona con salida programada a las 12,10 horas.

El motivo de las cancelaciones se ha producido como consecuencia de que la tripulación encargada de realizar dichos vuelos no ha podido llegar al vuelo posicional previo, entre Menorca y Barcelona, por regulaciones del tráfico aéreo en el aeropuerto de Palma de Mallorca, de entre 150 y 160 minutos. A ello se ha sumado la "súbita indisposición" de un piloto de la tripulación que estaba de imaginaria, es decir, de guardia, en Barcelona.

Ante una demora que podía superar las seis horas, y "obligaba a cancelar también los últimos vuelos de la rotación", la aerolínea ha optado por cancelar ambos vuelos y "proteger al pasaje".

El portavoz ha señalado que el vuelo Barcelona-Badajoz transportaba 100 pasajeros, mientras que el de Badajoz-Barcelona iba a llevar a 81 personas. Desde la aerolínea se ha ofrecido la posibilidad de volar en el puente aéreo entre Barcelona y Madrid y un posterior transporte por carretera hasta Badajoz, y viceversa para los clientes del vuelto entre la capital pacense y la catalana. Además, se ha dado la posibilidad de reubicar en otros vuelos en días posteriores, así como el reembolso de los billetes.

"Lamentamos mucho los trastornos que dichas cancelaciones hayan podido ocasionar a los pasajeros. Se trata de un incidente inhabitual en nuestra operativa en Extremadura. La regularidad de los vuelos de Air Nostrum en el aeropuerto de Talavera La Real cumple con los estándares exigidos en la OSP [Obligación de Servicio Público]", ha concluido el portavoz.