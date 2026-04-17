La AIReF estima que Extremadura cerrará 2026 con un superávit del 0,1% y la deuda se situará en torno al 17,6% del PIB

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MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que Extremadura cerrará 2026 con un superávit del 0,1 por ciento y la deuda se situará ese mismo año en torno al 17,6 por ciento del PIB, nivel superior al previsto en el informe anterior.

Cabe señalar que la AIReF publicó esta semana los informes sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas, con informes individuales para cada comunidad autónoma que completan el análisis del subsector del informe general.

Así, en el informe de Extremadura, se analiza el cumplimiento de la comunidad de las reglas fiscales vigentes para 2026. La AIReF estima que el gasto computable en la comunidad habrá aumentado en 2025 en torno al 9 por ciento y crecerá un 5,2 por ciento en 2026, incumpliendo la regla de gasto en ambos años, al superar los respectivos límites vigentes del 3,2 por ciento y 3,5 por ciento.

A efectos de la regla de gasto europea, el gasto primario neto de medidas de ingresos en Extremadura crecerá en 2026 un 4,5 por ciento, por encima del 3,5 por ciento comprometido en el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo (PFEMP) para el conjunto de las administraciones públicas.

Asimismo, la AIReF recomienda a Extremadura que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto nacional en 2026.

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