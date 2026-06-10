El alcalde de Badajoz destaca la inclusión de la Ronda Sur y las inversiones "millonarias" en infraestructuras

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, atiende a los medios - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha valorado como "muy positivo" las partidas destinadas a la ciudad que se contemplan en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para el 2026, entre ellas la Ronda Sur, además de inversiones "millonarias" en infraestructuras hospitalarias, educativas, culturales o formativas.

De esta forma se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por las cuentas regionales para este año, que continúan su trámite en la Asamblea tras tumbar este martes, día 9, PP y Vox las enmiendas a la totalidad formuladas por parte del PSOE y de Unidas, respectivamente.

A este respecto, Ignacio Gragera ha recordado que ya tuvieron la ocasión de poder hablar y desgranar cuáles eran las partidas del presupuesto de 2026 cuando, en torno a los pasados meses de septiembre u octubre, se registraron por primera vez en la Asamblea.

Y es que, como ha explicado, son unas cuentas que mantienen "todos y cada uno" de los compromisos de la Junta de Extremadura con la ciudad y que permiten avanzar en proyectos históricos, que no solo tienen que ver con la Ronda Sur, pero "sobre todo" con esta última infraestructura con 47 millones consignados en varias anualidades y que espera que pueda ser "una realidad más pronto que tarde".

Así, confía en que se puedan licitar estos trabajos, que se pueda adjudicar y que puedan arrancar las obras "cuanto antes" porque la ciudad "obviamente lo necesita" y en relación a lo cual ha agradecido al Ejecutivo autonómico "ese esfuerzo".

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