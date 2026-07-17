El alcalde de Badajoz se presentará a la reelección en las elecciones municipales de 2027

María Guardiola e Ignacio Gragera en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha confirmado que se presentará a la reelección en las elecciones municipales previstas para el próximo año 2027.

Así lo ha avanzado Gragera en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales, y posteriormente ha confirmado a los medios de comunicación, cuando se ha mostrado "muy contento" de "renovar su compromiso" por la capital pacense.

En declaraciones a los medios, el alcalde de de Badajoz se ha mostrado agradecido por la confianza que deposita en él su partido y el presidente Alberto Núñez Feijóo, y ha reconocido que tiene "muchas ganas de arrancar una nueva campaña, con más proyectos, con más ambición, con más ganas de seguir mejorando la ciudad y siendo plenamente conscientes de que esto no ha terminado".

Y es que, como ha apuntado, "todavía" les quedan "muchos" meses hasta que se convoquen las elecciones y van a seguir trabajando como han hecho "desde el primer día", "pero, desde luego, con la ilusión, con las ganas y con toda la fuerza del mundo para continuar e intentar revalidar esta mayoría que tenemos en el ayuntamiento y con ganas de trabajar por Badajoz".

Una vez confirmados los candidatos, después del verano arrancarán con "algunas actuaciones", ha considerado el alcalde, quien ha señaado que este sábado tendrá lugar la "puesta de largo" de las candidaturas del PP en un acto en Santiago de Compostela.

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