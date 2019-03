El alcalde de Badajoz tilda de "urgentísimo" que el Gobierno apruebe el decreto que permita reinvertir el ahorro municip

Publicado 27/03/2019 12:07:23 CET

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha tildado de "urgentísimo" que el Gobierno de España apruebe el decreto que permita a los ayuntamientos reinvertir parte de sus ahorros en servicios "fundamentales" para los ciudadanos.

"En términos generales lo que estamos todo el mundo es ansiosos, es que en vez de hacer decretos para cuestiones que no son urgentes esto que sí es urgentísimo, que es que podamos reinvertir lo que hemos podido ahorrar para poder beneficiar en aquellos servicios fundamentales para nuestros vecinos", ha señalado Fragoso, a lo que ha añadido la importancia de que "sea posible hacerlo".

Así lo ha recalado al ser preguntado por su parecer ante el hecho de que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha recibido del Ministerio de Hacienda la confirmación de que se va a elaborar una norma con rango de ley que garantice a los ayuntamientos la posibilidad de utilizar el superávit de 2018 en este año 2019, y que, además, ese ahorro pueda destinarse a ámbito más amplio de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

Al respecto y como miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP y actual portavoz del PP a nivel nacional en la misma, ha matizado que "lo más" que tienen es que este pasado lunes el presidente de la federación y alcalde de Vigo, Abel Caballero, les ha comunicado que le ha llegado una carta de la ministra "diciendo que lo va a hacer pero no lo ha hecho".

"Mientras esto no vaya al Consejo de ministros no se queda más que en eso, en una expresión de voluntad", ha incidido el regidor 'popular', para quien lo "único" que tienen es el "compromiso" del Gobierno de que "intentarán sacar un decreto para que lo que todos los años ocurría pueda ocurrir este año".

También ha criticado en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "hasta ahora no habían hecho los deberes", de manera que "no hay decreto" que permita que parte del remanente de tesorería se pueda reinvertir "en beneficio de los vecinos", sobre lo cual ha insistido en que "lo único que anuncian es que, dentro de las inversiones que nos permiten, ampliarían algunas en algunos aspectos determinados".

Algunas de ellas, ha concluido no obstante, no afectan a la ciudad de Badajoz que no tiene según ha puesto como ejemplo centros educativos propios dado que en el caso de Extremadura los colegios son de la Comunidad Autónoma, aunque hay "algunos" consistorios que sí los tienen y cuentan con "unas necesidades de inversión que no la tenían previstas".

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa con motivo de la presentación del Freestyle Torronteras que se celebra en la Plaza de Toros de la ciudad el próximo mes de junio.