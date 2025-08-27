El alcalde de Mérida asegura que el agua es "óptima" para el consumo y el problema desaparecerá "entre hoy o mañana"

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, atiende a los medios de comunicación en su visita al hogar de mayores de El Calvario. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha asegurado este miércoles que el agua de la red de abastecimiento es "óptima" para el consumo y que el problema del olor de los últimos días estará solucionado "entre hoy o mañana", según las últimas informaciones de la empresa concesionaria del agua en la ciudad, Aqualia.

En este sentido, el alcalde ha recordado que Aqualia realiza a diario informes y evaluaciones del estado y la calidad del agua de la ciudad, al mismo tiempo que los realiza el Servicio Extremeño de Salud (SES).

A reglón seguido, Rodríguez Osuna ha señalado que todos los informes realizados, tanto por parte de la concesionaria como de la autoridad competente en Salud Pública han revelado que el agua de Mérida es "óptima" para el consumo.

Asimismo, el alcalde ha explicado que el fuerte olor se debe a las condiciones meteorológicas de las últimas semanas, y al déficit del consumo de agua, es decir que ha habido menos consumo en los últimos 15 días en algunas zonas de la ciudad.

Esto, ha dicho Rodríguez Osuna, ha dado lugar a estancamientos, y por consecuencia ha provocado "ese desagradable olor del que se quejan los vecinos", ha aseverado.

Acto seguido ha reiterado que el problema desaparecerá "entre hoy o mañana", ya que los trabajos que la concesionaria ha purgado las zonas que no dependen del anillo del agua, para que así fluya más cantidad y pueda desaparecer "ese desagradable olor".

Por todo ello, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, ya que los análisis del agua reflejan que es "óptima" para la salud, puesto de no ser así, se hubiera dado un aviso, ya que "lo primero es la salud de los vecinos", ha asegurado.

Del mismo modo, el regidor ha lamentado las molestias ocasionadas pero, ha explicado que en este caso, es "una cuestión que no depende de las administraciones pública, sino de las condiciones meteorológicas".

VISITA CENTRO DE MAYORES 'EL CALVARIO'

El primer edil ha realizado estas declaraciones durante una visita al Hogar de Mayores de El Calvario, con motivo de la entrega de los trofeos, a los distintos ganadores de los diferentes torneos que se han realizado en este centro, durante los meses de julio y agosto, dentro de la programación de la Feria.

En referencia a esto, Rodríguez Osuna ha explicado que son unos concursos, que se hacen de manera simultanea en todos los hogares de mayores de la ciudad, en los que el ayuntamiento colabora con los trofeos.

Por su parte, la directora del Hogar de Mayores el Calvario, María José Montero, ha indicado que durante los meses de verano se han llevado a cabo diferentes competiciones, entre las que destacan la petanca el domino, el parchís, entre otros.

Asimismo, la directora ha señalado que estas actividades sirven para "relacionarse entre ellos, entretenerse y combatir la soledad no deseada, principalmente".