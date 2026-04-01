Se alcanzan ya las 880 hectáreas afectadas en el incendio forestal de Losar de la Vera (Cáceres)

Foto del incendio de Losar de la Vera (Cáceres) en el amanecer del 1 de abril de 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres) alcanza ya las 880 hectáreas de terreno afectadas, sobre todo de matorral.

Se trata, así, de un incendio de alta montaña que afecta principalmente a vegetación de rápida regeneración y alejado de poblaciones, y que se encuentra en la actualidad en nivel cero, por lo que no supone riesgo para personas o bienes no forestales, según los datos facilitados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

En estos momentos, trabajan en la extinción del incendio medios del Plan Infoex, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la Junta de Castilla y León.

En concreto, realizan labores en la zona siete unidades de bomberos forestales terrestres y cinco helitransportadas, así como siete helicópteros, dos agentes del medio natural, y dos técnicos de extinción.