El aljibe del Centro de la Semana Santa de Cáceres abre de nuevo al público después de tres años cerrado - EUROPA PRESS

CÁCERES 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aljibe de la Preciosa Sangre de Cáceres, al cual se accede por el Centro de Interpretación de la Semana Santa, ha vuelto a abrir sus puertas a las visitas tras las obras realizadas en la pasarela de acceso, que sufrió daños en diciembre de 2022 por las abundantes lluvias, fecha desde la que este recurso turístico ha permanecido cerrado.

Las obras de reconstrucción de la plataforma interior han sido realizadas a través del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y las ha llevado a cabo la empresa Construcciones e Instalaciones Los Valentines (Coinva), por valor de 11.900 euros, con un plazo de ejecución de menos de un mes.

El gerente de la empresa Coinva, José Ramón Collazos, ha explicado que la obra ha consistido en reconstruir la pasarela de acceso para los visitantes que, técnicamente, "no tenía mucha complejidad". "Eran más complicadas las condiciones de trabajo para el personal por estar ahí durante mucho tiempo con el grado de humedad que hay desde por la mañana hasta que se salía", ha explicado.

Ahora, se podrá acceder de nuevo al aljibe por las escaleras habituales, transitar por su interior y recorrer la pasarela para tener una perspectiva completa de una de las cisternas más grandes de España, con capacidad para 2.000 metros cúbicos de agua y 10 metros de altura.

Este recurso turístico es uno de los dos aljibes visitables con los que cuenta la ciudad de época almohade; el otro está situado en el Palacio de las Veletas, sede del Museo de Cáceres que, precisamente, se encuentra ahora cerrado al público por las obras de reforma del inmueble.

El aljibe de la Preciosa Sangre ha sido visitado este viernes por el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Tirso Leal, y el de Turismo, Ángel Orgaz, quien ha destacado que se trata de un recurso más a disposición del turismo que recibe la ciudad, el cual "está sufriendo un cambio de tendencia importante y considerable".

"Estamos buscando un turismo de calidad, estamos apostando por nuevas formas de promocionar nuestra ciudad y también por que los espacios públicos y aquellos centros turísticos nos permitan que el número de pernoctaciones sea mayor", ha explicado Orgaz.

En esta línea, Orgaz ha valorado que se vuelve a abrir el aljibe de la Preciosa Sangre, que "había sufrido un abandono y un deterioro en la anterior legislatura y que había sido olvidado por el anterior equipo de gobierno".

Además, ha recordado que en el propio Centro de Divulgación de la Semana Santa ya se acometieron mejoras hace unos meses se quiso y se ha ido poniendo en valor a través de exposiciones puntuales o con nuevos vídeos y recursos promocionales.

Pero la apertura del aljibe "era uno de los pasos necesarios y de las actuaciones necesarias para seguir mejorándolo", ha señalado el concejal. "Por lo tanto mucha satisfacción porque contamos de nuevo con un recurso turístico más en nuestra ciudad y por la puesta en valor que como digo se ha llevado a cabo desde el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica", ha concluido.

TURISMO DE CALIDAD

Respecto a las críticas que el PSOE ha hecho sobre el descenso del turismo en el verano, Orgaz ha defendido el trabajo "incansable" que se hace en la ciudad para atraer un turismo de calidad desde varias áreas municipales como turismo, patrimonio, cultura o deportes.

Así, ha hecho mención a campañas de promoción o la Convención de Turespaña que se ha celebrado en la ciudad de la que ha dicho que el PSOE presentó su candidatura para que Cáceres albergara esta cita y "lamentablemente perdieron contra la ciudad de Tenerife".

"Yo creo que el modelo es apostar por nuestros centros por acciones novedosas" para atraer "un turismo de calidad" y un "turismo sostenido y sostenible". "La ciudad de Cáceres merece ese tipo de turismo", ha aseverado Orgaz, que ha defendido que han aumentado los visitantes internacionales, el número de pernoctaciones y el gasto medio por viajero.