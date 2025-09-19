Las altas temperaturas activan avisos amarillos este viernes en las Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez

Archivo - Un hombre mayor bebe agua de una botella en un día de intenso calor. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana y en Vlluercas y Montánchez.

Los avisos estarán vigentes entre las 13,00 y la 20,00 horas por máximas que podrían alcanzar los 38 grados en las Vegas del Guadiana y los 36 grados en Villuercas y Montánchez.

Además de Extremadura, este viernes se activarán avisos por altas temperaturas en amplias zonas de la cuenca del Guadalquivir, en Andalucía, así como en puntos de Galicia, Cantabria y País Vasco.