Las altas temperaturas pondrán en aviso naranja este viernes a seis comarcas extremeñas

Avisos en Extremadura para el 3 de julio - AEMET

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La previsión de altas temperaturas que superarán los 40 grados en algunas zonas de la región pondrán en aviso naranja este viernes, 3 de julio, a seis comarcas extremeñas, mientras que el resto estará en aviso amarillo.

En concreto, el aviso naranja por altas temperaturas se activará este jueves en las comarcas de las Vegas del Guadiana, Barros y la Serena y la Siberia Extremeña, en la provincia de Badajoz, mientras que en la de Cáceres estarán el norte de la provincia, Tajo y Alagón y Villuercas y Montánchez.

En estas comarcas el aviso naranja se activará a las 13,00 horas de este viernes, y permanecerá hasta las 21,00 horas, mientras que el resto de la comunidad estará en aviso amarillo por temperaturas de hasta 39 grados.

AVISOS EN TODO EL PAÍS

En todo el país, las altas temperaturas, el oleaje y las rachas de viento pondrán este viernes en aviso a nueve comunidades autónomas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Además, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla; Badajoz y Cáceres, y Pontevedra alcanzarán el nivel naranja por calor.

El resto de avisos por altas temperaturas se registrarán en Huesca; Ávila y León; Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; A Coruña y Ourense; y Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste. Además, Cádiz estará en aviso por olas y viento; y Menorca, Girona y A Coruña, por oleaje.

En líneas generales, Aemet ha avanzado que habrá predominio de la estabilidad en la Península con cielos poco nubosos, despejados o con nubes altas. La excepción estará en el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará cielos cubiertos. En su parte más oriental no se descarta alguna precipitación débil.

Durante la tarde, se espera que se produzcan nubes de evolución en zonas elevadas de la mitad sur, que podrían dar lugar a algún chubasco aislado. Mientras tanto, en Canarias, habrá intervalos nubosos con alguna llovizna en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur.

En lo que respecta a los termómetros, el pronóstico recoge que las máximas en ascenso en la mitad norte y Baleares y en ligero descenso en el tercio sur. Por otro lado, las mínimas se encontrarán en ascenso en general ligero en la mitad norte y en descenso también ligero en el tercio sur.

En este sentido, se superarán los 36-39ºC en la meseta sur, Extremadura, Andalucía y, puntualmente, en zonas bajas del prelitoral y litoral gallego y catalán; y se podrán alcanzar en zonas bajas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y oeste de Andalucía 39-41ºC. Además, se registrarán mínimas tropicales, por encima de 20ºC, en los litorales mediterráneos y el sudoeste, que en los valles se pueden dar noches tórridas por encima de 25ºC.

Por último, el viento será en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudeste en la mitad sur, del nordeste en el noroeste, con intervalos de fuerte en las costas gallegas. Asimismo, se registrará cierzo moderado en el Ebro y tramontana en Ampurdán con intervalos de fuerte. Soplará levante moderado en Alborán y el Estrecho, donde pueden darse intervalos de fuertes y rachas muy fuertes. En Canarias, habrá norte a noroeste moderado y tenderá a amainar por la tarde.