Alumnos del Conservatorio Bonifacio Gil ofrecerán seis conciertos de música de cámara en la provincia de Badajoz y Elvas

Presentación del ciclo de música de cámara 'Resonancias' - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz impulsa el nuevo Ciclo de música de cámara 'Resonancias', una nueva propuesta cultural itinerante que recorrerá distintos municipios de la provincia entre el 13 de abril y el 13 de mayo en los que los alumnos del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil ofrecerán seis conciertos.

La iniciativa, diseñada y coordinada por la Oficina de Artes Escénicas de la institución provincial, nace con los objetivos de acercar la música de cámara al conjunto del territorio y de impulsar la promoción y proyección de los conservatorios como referentes en la formación musical.

Protagonizado por 75 alumnos de siete aulas del Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil', 'Resonancias' ofrecerá, además de seis conciertos de música de cámara en directo, una oportunidad para disfrutar del talento joven, la excelencia y el trabajo que se realiza y que contribuye activamente a la proyección de intérpretes en proceso de especialización, conectando la formación con el ámbito profesional y acercando la realidad de las enseñanzas superiores de música a nuevos públicos, detalla la institución provincial en una nota de prensa.

La iniciativa se ha presentado este miércoles en la Diputación de Badajoz, donde el diputado del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, ha puesto en valor el trabajo de la institución en el ámbito cultural, concibiéndolo como "una arquitectura viva que se desplaza y dialoga con el territorio, construyendo vecindad, generando oportunidades y dibujando un mapa más justo y más habitable".

El proyecto de interpretación musical liderado por el conservatorio superior sitúa al alumnado ante retos reales de preparación, responsabilidad artística y comunicación con el público, favoreciendo la consolidación de aprendizajes profundos. En este contexto, la música de cámara se identifica como un "espacio privilegiado para el desarrollo de competencias transversales", como la escucha activa, liderazgo compartido, negociación interpretativa y trabajo colaborativo.

El coordinador de conservatorios y Oficina de Artes Escénicas, Miguel Calderón, ha asegurado que la programación es "ecléctica y diversa", ya que ocupa un amplio espectro de la música que se enseña en el Conservatorio. Además, ha destacado el carácter transfronterizo del ciclo.

Por su parte, el director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, Jesús David Valero, ha asegurado que es "una oportunidad para la excelencia del alumnado, que podrá construir música conjuntamente y enfrentarse al público viviendo la intensidad de un concierto en directo".

La profesora de música de cámara Anahit Avakimyan ha invitado a toda la ciudadanía a asistir a los diferentes conciertos para vivir una "conexión mágica donde construir, escuchar y adaptarse".

PROGRAMA DE CONCIERTOS

El ciclo comienza el próximo 13 de abril, a las 20,00 horas, en el Conservatorio Oficial de Música 'Esteban Sánchez' de Mérida; y continúa el 15 de abril, a las 20,00, en el Conservatorio Oficial de Música 'Tomás Bote Lavado' de Almendralejo; el 17 de abril, a las 19,00, en la Casa de la Cultura y Escuela de Música de Villafranca de los Barros; el 29 de abril, a las 19,00 (hora local), en la Academia de Música de Elvas (Portugal); el 5 de mayo, a las 20,00 horas, en El Hospital Centro Vivo de Badajoz; para finalizar el 13 de mayo, a las 19,30 horas, en el Salón Noble de la Diputación de Badajoz.

Durante los mismos se interpretarán obras de compositores de la talla de Beethoven, Schubert, Bach, Mendelsohn, Rachmaninov o Dubois, entre otros.