Los alumnos extremeños de entre 3 y 11 años podrán vacunarse contra la gripe por primera vez en sus colegios

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MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura pone en marcha la campaña de vacunación escolar frente a la gripe, una iniciativa que, por primera vez, permitirá inmunizar en los propios centros educativos a los alumnos de entre 3 y 11 años de 466 colegios extremeños, previa autorización de los padres por escrito.

Esta campaña, que se desarrollará del 1 al 15 de octubre, permitirá vacunar directamente en los centros educativos, mejorando así la accesibilidad y la cobertura vacunal.

Además, también por primera vez, se amplía la edad de recomendación de vacunación frente a la gripe hasta los 11 años, complementando así la recomendación nacional de vacunar de forma sistemática a los menores de 6 a 59 meses, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Para ello, se han adquirido 104.000 dosis de la vacuna intranasal Fluenz por un importe de 1,67 millones de euros para las campañas 2026-2028, una vacuna que supone "una opción cómoda, segura y sin pinchazos", y la administrarán 70 equipos de vacunación formados por profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Y es que, según señala el Ejecutivo regional, la gripe infantil no es un simple resfriado y puede provocar complicaciones, visitas a urgencias e ingresos hospitalarios, a lo que se une que los niños son uno de los principales transmisores del virus, por lo que vacunarlos contribuye también a proteger a las personas mayores, pacientes crónicos y otros colectivos vulnerables.

Según los datos publicados por la Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura, los grupos de edad infantil llegaron a tener el año pasado 491 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, hecho que ha motivado esta campaña de vacunación sobre la población infantil.

Destaca el Ejecutivo regional que esta nueva campaña de vacunación escolar "facilitará la conciliación familiar y favorecerá una mayor cobertura vacunal". La anterior campaña de vacunación frente a la gripe alcanzó una cobertura del 45,7 por ciento en menores de 6 a 59 meses, y se espera superar ese porcentaje con esta iniciativa.

Con esta actuación se refuerza el compromiso del SES con la "prevención y la promoción de la salud, facilitando el acceso a la vacunación y contribuyendo a una mayor protección de la población infantil y de toda la comunidad frente a la gripe", concluye.