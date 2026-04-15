Apag critica el "atraco" al sector agrario a manos del Gobierno ante la subida de precios del gasóleo y fertilizantes

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, en rueda de prensa - APAG EXTREMADURA ASAJA

MÉRIDA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha criticado el "atraco" al sector agrario a manos del Gobierno ante la escalada de precios del gasóleo y los fertilizantes.

En una rueda de prensa, Metidieri ha considerado que los costes actuales son "absolutamente prohibitivos", especialmente en un momento clave para el campo extremeño, con campañas en marcha que requieren un alto consumo energético y de insumos.

"El gasóleo A ha subido un 40 por ciento, el gasóleo B en torno a un 70 por ciento y los fertilizantes, como la urea, también cerca del 70% por ciento. Con estos precios es imposible sostener una explotación agraria", ha advertido.

Según el dirigente agrario, esta situación se produce en plena actividad agrícola, con abonados, campañas de siempre en regadíos y a las puertas de la recolección de cereales, lo que multiplica los costes de producción. "Se está dinamitando la base de la pirámide económica, que es el sector primario", ha afirmado.

Del mismo modo, Metidieri ha alertado de las consecuencias directas de esta crisis, ya que en los últimos siete años han cerrado más de 100.000 explotaciones en España y, si esto sigue así, "se cerrarán otras 100.000 más cada año".

A su juicio, el Gobierno "mira hacia otro lado" mientras incrementa su recaudación, dejando al campo en una "situación límite". "Se nos está atracando día sí y día también, no solo al sector agrario, sino a todos los ciudadanos", ha apuntado.

En este contexto, Apag Extremadura Asaja ha rechazado las medidas anunciadas por el Gobierno, que califica de "ridículas limosnas". "No queremos ayudas, queremos soluciones reales", ha insistido Metidieri, quien ha criticado compensaciones como los 20 céntimos por litro de gasóleo durante un periodo limitado a 101 días o los pagos por hectárea por el coste de los fertilizantes, que considera "insuficientes y poco efectivos". "Se vende mucho, pero no se da nada", ha dicho.

Por ello, la organización agraria ha exigido como medida inmediata que se mantengan los precios de gasóleo y fertilizantes en niveles previos a finales de febrero, antes de las recientes tensiones internacionales, y propone que el Gobierno asuma el diferencial de la subida, ha informado Apag Extremadura Asaja en nota de prensa. "Que se hagan cargo de lo que están recaudando. Es así de sencillo", ha reclamado.

Finalmente, la organización agraria ha advertido de que, si no hay respuestas inmediatas, iniciarán movilizaciones frente al Ministerio de Agricultura "de forma continuada e ininterrumpida", por lo que ha hecho un llamamiento a agricultores, ganaderos y a toda la sociedad para defender la viabilidad del campo.