Aparece un ciclista muerto en la cuneta de la carretera N-5 en el término municipal de Jaraicejo (Cáceres)

Agentes de la Guardia Civil en una foto de archivo - GUARDIA CIVIL

CÁCERES 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha aparecido muerto en la cuneta de la carretera N-5, concretamente en el punto kilométrico 217, en el término municipal de Jaraicejo (Cáceres).

El cuerpo fue hallado en torno a las 12,10 horas del pasado día 12, cuando se recibió una llamada en la Central 062 de la Guardia Civil alertando del hallazgo de una persona supuestamente fallecida en la mencionada vía.

Agentes de la Guardia Civil se desplazaron al lugar y localizaron a un ciclista que se encontraba fallecido, tal y como confirmaron posteriormente los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar.

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Cáceres ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias y causas del siniestro, informa la Guardia Civil.