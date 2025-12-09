Aprobada la Oferta de Empleo Público del año 2025 con un total de 2.376 plazas, que podrán ser convocadas hasta 2028

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, informa en rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes la Oferta de Empleo Público del año 2025, que contiene un total de 2.376 plazas y que podrán ser convocadas hasta el 2028.

En concreto, de las más de 2.300 plazas, 746 corresponden a Administración General, 1.072 al Servicio Extremeño de Salud (SES) y 558 a Educación.

Esta oferta, según ha avanzado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, es la "mayor desde que se tiene constancia de la aplicación de la tasa de reposición", es decir, desde "hace más de una década".

La oferta está articulada a través de la tasa de reposición de los efectivos del año 2023 y se regula en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023.

En este sentido, Manzano ha recordado que "hace muy poquito" la Junta acumuló las ofertas de 2021, 2022 y 2023 y ofrecerá 1.644 plazas de las que se van a examinar los extremeños que estén preparando esas oposiciones en el año 2026.

"Nuestro gobierno se preocupa por el empleo público, saca las plazas y las convoca en tiempo, y ésta será, por supuesto una gran convocatoria que se sacará lo antes posible", ha asegurado.

