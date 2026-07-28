Aprobado un decreto ley de medidas urgentes en urbanismo que aumentará el suelo para vivienda y reducirá plazos

Edificio de viviendas - Europa Press

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes para garantizar los trámites urbanísticos y la construcción de promociones protegidas que tiene entre sus objetivos aumentar el suelo para vivienda y reducir los plazos administrativos.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha subrayado que se trata de un paso fundamental de la Junta de Extremadura para facilitar el acceso a la vivienda.

El objetivo de dicha reforma, como ha expuesto en rueda de prensa, es aumentar el suelo disponible para la construcción de vivienda, reducir los plazos administrativos que retrasan la urbanización de terreno y el inicio de las obras y aumentar la oferta de vivienda, tanto vivienda protegida como también vivienda asequible.

Para ello, este decreto ley contempla un paquete de medidas concretas entre las que se encuentran "más seguridad jurídica" para que los ayuntamientos cedan suelo a la Junta y también a otras administraciones de cara a construir vivienda protegida.

También determinados terrenos que actualmente están reservados para actividades comerciales u oficinas podrán destinarse a vivienda pública y se podrá usar la declaración responsable para agilizar algunos plazos.

Así, ha puesto como ejemplo que un propietario podrá declarar que el inmueble cumple con los requisitos sin tener que tramitar la licencia urbanística de primera ocupación, lo que le permitirá su uso inmediato.

Por otro lado, como ha avanzado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno se crea la figura de la vivienda dotacional pública para impulsar la construcción en terrenos públicos de alojamientos para personas y colectivos con especial dificultad de acceso a la vivienda.

Del mismo modo, al amparo del decreto, se crean también las llamadas entidades de certificación urbanística, que serán unos organismos que colaborarán con los ayuntamientos para tramitar los expedientes con "mayor rapidez".

También, otra herramienta que propone el decreto para acortar los tiempos son los denominados proyectos estratégicos para vivienda asequible, que reunirán en un solo procedimiento la ordenación urbanística, la gestión de terrenos y la puesta a disposición de suelo para promoción residencial protegida.

La norma incluye también incentivos para los promotores de vivienda protegida. Así, se permitirá aumentar en un 20 por ciento la superficie en construcción con independencia de una modificación del planeamiento urbanístico, que no sería necesaria.

Asimismo, y como medida para mejorar la calidad de las viviendas, se permitirá también agrandar las terrazas cubiertas hasta un máximo equivalente al 30 por ciento de la superficie de la vivienda, sin que esto conlleve una reducción del tamaño de los espacios interiores de la misma.

"En definitiva, impulsamos un decreto ley muy ambicioso para aumentar la capacidad de suelo disponible, reducir los tiempos de tramitación y acelerar la construcción de vivienda protegida y asequible en nuestra comunidad autónoma", ha sentenciado Bautista.

Cabe señalar que en el decreto ley aprobado por la Junta se introducen modificaciones en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS), en parte de su articulado y de sus disposiciones adicionales, así como en la Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura, dando una nueva redacción a sus artículos 1 y 2.

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