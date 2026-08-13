El Archivo de la Diputación de Badajoz facilita datos familiares de niños expósitos y acogidos entre 1848 y 1928

Libro de expósitos - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Provincial de la Diputación de Badajoz ha puesto a disposición de usuarios e investigadores 37 libros de registro de niños expósitos y acogidos entre 1848 y 1928.

Estos libros forman parte de la serie documental denominada 'Expósitos y acogidos', que incluye un total de 32 cajas, 19 carpetas y 48 libros cuyas fechas extremas van desde 1802 a 1991.

La puesta a disposición al público de estos libros pretende el doble objetivo de, por un lado, preservar esta documentación única para generaciones futuras y, por otro, dar acceso y visibilidad a la misma con el fin de facilitar búsquedas genealógicas de antepasados e impulsar estudios relacionados con la demografía, etnografía, etc.

Los expósitos eran niños y niñas abandonados normalmente por sus madres en los tornos de los establecimientos de beneficencia por no disponer de los medios y/o condiciones óptimas para su cuidado. En muchos casos esta exposición en lugar público daba origen a su apellido en aquellos casos en que se desconocía la filiación de sus padres biológicos. Las razones de abandono infantil fueron múltiples y obedecían a circunstancias económicas y sociales entre otras muchas.

El Hospicio de la Piedad, fundado en 1757, fue erigido entre los años 1774 y 1780 en unos solares adquiridos años antes en el Campo de San Francisco, hoy plaza Minayo, aledaños por entonces al Hospital San Sebastián.

La Diputación Provincial de Badajoz asumió su gestión y las competencias en materia de beneficencia en 1868, administrando la asistencia a pobres, huérfanos y enfermos hasta finales del siglo XX. Hoy en día, el edificio rehabilitado funciona como centro cultural y social bajo la denominación de 'El Hospital Centro Vivo'.

El acceso a la digitalización de estos libros está disponible en el portal web del Archivo.