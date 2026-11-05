El Área de Salud de Badajoz incorpora una consulta de enfermería de Accesos Vasculares

Nueva consulta de accesos vasculares - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Badajoz ha incorporado una consulta de enfermería de Accesos Vasculares especializada en el cuidado, mantenimiento y seguimiento de los catéteres que necesitan determinados pacientes para sus tratamientos.

Desde su puesta en marcha, la consulta, ubicada en el Hospital Universitario de Badajoz, ha atendido a 420 pacientes, principalmente hospitalizados en dicho centro, aunque también presta atención a personas procedentes del ámbito ambulatorio.

El equipo de enfermería especializado se encarga de comprobar la correcta colocación de los catéteres, realizar su seguimiento y proporcionar los cuidados necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Asimismo, ofrece formación a los profesionales de las unidades de hospitalización para favorecer un mantenimiento correcto y facilitar la detección precoz de posibles signos de alarma.

La consulta cuenta con tecnología que permite guiar la colocación de los catéteres y comprobar su posicionamiento sin necesidad de recurrir a controles radiológicos, lo que reduce la exposición de los pacientes a la radiación.

La atención especializada y el seguimiento de estos dispositivos contribuyen también a prevenir complicaciones asociadas a los accesos vasculares, como las bacteriemias relacionadas con los catéteres. La prevención se apoya tanto en la elección del acceso vascular adecuado como en la aplicación de protocolos y en el mantenimiento realizado por profesionales específicamente dedicados a estos cuidados.

Cabe destacar que junto a Badajoz, las áreas de salud de Cáceres y Mérida cuentan también con esta consulta especializada.