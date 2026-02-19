El Área de Salud de Cáceres amplía la atención especializada a pacientes con ELA de toda la provincia

Miembros del Equipo Multidisciplinar de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Pedro de Alcántara ha ampliado los servicios del Equipo Multidisciplinar de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) para atender a personas afectadas por esta enfermedad en toda la provincia de Cáceres.

Esta ampliación "mejora la calidad de la asistencia sanitaria" y garantiza un abordaje "integral y humanizado" de la ELA, facilitando que pacientes de otras áreas de salud, como Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata, reciban seguimiento ambulatorio por parte de este equipo especializado, subraya la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Cabe recordar que el Equipo Multidisciplinar de ELA se creó en septiembre de 2023 con el objetivo de optimizar el bienestar y aumentar la supervivencia de los pacientes. Está integrado por profesionales de distintas especialidades que trabajan de forma coordinada, entre ellos neumología, neurología, rehabilitación respiratoria y locomotora, fisioterapia respiratoria, logopedia, endocrinología y nutrición, además de la Unidad Funcional Hospitalaria, Interconsulta y Enlace en Salud Mental, y enfermería de coordinación y gestión de casos.

También cuenta con la colaboración de otros servicios como Cuidados Paliativos, Digestivo, Radiología Intervencionista y Otorrinolaringología.

Los especialistas de las áreas de salud de Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata colaborarán con el equipo de Cáceres para evitar desplazamientos "innecesarios" de los pacientes.

Además, para mejorar esta atención, se van a destinar 300.679,87 euros procedentes de fondos de la Comunidad Autónoma y fondos Next Generation de la Unión Europea en la creación de 7 consultas, un gimnasio para rehabilitación, sala de espera y baños adaptados.

Con esta ampliación, el Servicio Extremeño de Salud (SES) "reafirma su compromiso con una atención cercana, equitativa y de calidad, garantizando que todas las personas diagnosticadas con ELA reciban los recursos y el acompañamiento profesional que necesitan".