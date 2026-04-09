El Área de Salud de Plasencia inicia un proyecto de atención hospitalaria a pacientes en su propio domicilio

Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 9 abril 2026 10:15
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   PLASENCIA (CÁCERES), 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Área de Salud de Plasencia ha puesto en marcha el nuevo Proyecto de Hospitalización a Domicilio (HAD), un modelo asistencial que permite ofrecer en el propio hogar del paciente "cuidados sanitarios de complejidad equiparable a los que se prestan en una unidad hospitalaria convencional, siempre bajo estrictos criterios de seguridad clínica, continuidad asistencial y acompañamiento profesional", señala.

   Se trata de un "avance significativo" para el área de salud que supone "un paso adelante para una atención sanitaria más humana, eficiente y adaptada a las necesidades reales de los pacientes", según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

   Con la implantación de este proyecto, tras un intenso periodo de preparación y coordinación, el Área de Salud de Plasencia busca "mejorar la calidad de vida del paciente, favoreciendo su recuperación en un entorno familiar y emocionalmente favorable", así como reducir los riesgos asociados a la hospitalización, como las infecciones nosocomiales.

   El equipo de Hospitalización a Domicilio (HAD) está integrado por profesionales del Servicio de Urgencias, "altamente implicados y comprometidos con ofrecer una atención cercana a los pacientes", y sobre el que la gerencia del Área de Salud de Plasencia espera "un impacto muy positivo tanto para los pacientes como para sus familias", señala.

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