Arranca en Badajoz el juicio por la muerte de una educadora social presuntamente a manos de tres menores

BADAJOZ, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio por la muerte de la educadora social Belén Cortés presuntamente a manos de tres menores ha arrancado este miércoles en Badajoz con la primera de las tres sesiones previstas para los días 29, 30 y 31 en el Juzgado de Menores de la capital pacense en Ronda Norte.

Los acusados, que entonces tenían edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, se enfrentan a penas que van desde los 5 a los 8 años de internamiento en régimen cerrado.

En concreto y en el caso de la Fiscalía se les acusa de delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada y conducción sin permiso. Los dos primeros se aplican a todos los menores -en el caso de una joven como cómplice- y el tercer delito solo a uno, según la información a la que ha tenido acceso Europa Press. Las penas solicitadas serían 6 años de internamiento en régimen cerrado para dos y 5 años para uno, además de tres años de libertad vigilada para todos.

En el caso de la acusación particular, el abogado Raúl Montaño, que representa a la familia de la educadora, ha señalado en declaraciones a los medios antes del inicio del juicio, que se celebra a puerta cerrada, que la petición es "asesinato" y otro tipo de delitos vinculados al robo con fuerza o la seguridad vial, aunque "la pretensión principal penal es el asesinato" para los tres, con penas que se corresponden con las máximas estipuladas por la ley dependiendo de la edad de cada uno, 6 años para dos de los chicos y 8 para la chica que entonces tenía 17 años.

Cabe recordar que se juzga el asesinato de la educadora social Belén Cortés, de 35 años, presuntamente a manos de tres menores, que entonces tenían 14, 15 y 17 años, en un piso tutelado de Badajoz bajo su cuidado en cumplimiento de medidas judiciales, en el que trabajaba y donde ocurrieron los hechos la noche del pasado 9 de marzo.

((Más información en Europa Press))