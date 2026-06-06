Arranca el proyecto Aires, que usará IA para mejorar la gestión del almacenamiento energético en la región Euroace

Reunión de lanzamiento del proyecto Aires, que usará IA para mejorar la gestión del almacenamiento energético en la región Euroace. - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Aires ha arrancado oficialmente esta semana con la celebración de su reunión de lanzamiento en Badajoz. La iniciativa, aprobada en la 6ª convocatoria del programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y dotada con un presupuesto de 1,46 millones de euros, se desarrollará hasta diciembre de 2028.

El proyecto reúne a diez entidades de Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal (territorios que conforman la región Euroace) con un objetivo común: desarrollar y validar soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial que permitan gestionar de forma más eficiente el almacenamiento de energía procedente de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, optimizando su uso en tiempo real, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

Este proyecto cuenta con el apoyo institucional de la Dirección General de Industria, Energía y Minas y de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura como socios no beneficiarios.

La reunión ha contado con la participación de todos los socios del consorcio y ha servido para presentar el plan de trabajo del proyecto, dar comienzo al desarrollo de las primeras actividades y establecer los mecanismos de coordinación entre las entidades participantes.

APROVECHAR ENERGÍA SOLAR

El Ejecutivo extremeño explica que la región Euroace cuenta con un "elevado potencial" de generación solar y, en los últimos años, se han puesto en marcha miles de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico tanto en hogares como en empresas e instituciones públicas. Sin embargo, aprovechar al máximo la energía generada sigue siendo un reto, puesto que, cuando la producción supera el consumo inmediato, el excedente se vierte a la red o se desperdicia.

Para ello, Aires aborda este problema desde dos frentes. Por un lado, el proyecto analizará y caracterizará las tecnologías de almacenamiento de energía disponibles en el mercado, evaluando su viabilidad técnica y económica para distintos contextos de aplicación. Por otro, desarrollará un sistema de gestión energética basado en inteligencia artificial capaz de optimizar en tiempo real cuándo usar, almacenar o volcar la energía, en función de variables como el precio del mercado, la previsión meteorológica o el perfil de consumo de cada instalación.

Ambas líneas se pondrán a prueba en instalaciones piloto reales ubicadas a ambos lados de la frontera: la Diputación de Badajoz implementará baterías eléctricas en una de sus instalaciones de autoconsumo y el Instituto Politécnico de Portalegre producirá y almacenará hidrógeno verde a partir de los excedentes fotovoltaicos.

Los resultados no se quedarán en los laboratorios. El proyecto contempla también acciones de transferencia de conocimiento dirigidas a empresas del sector, especialmente pymes, así como a administraciones públicas y comunidades energéticas, con el objetivo de facilitar la replicabilidad de las soluciones desarrolladas y contribuir a la transición energética de la región.

CONSORCIO TRANSFRONTERIZO

El proyecto Aires, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027, está coordinado por la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) y cuenta con la participación de la Universidad de Extremadura, el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (Ciiae), la Universidade de Évora, el Instituto Politécnico de Portalegre, la Diputación de Badajoz, Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal), Asociación Comercial e Industrial de Ponte de Sor (Acips), Núcleo Empresarial de la Región de Évora (Nere) y la Agencia Regional de Energía y Medioambiente del Norte Alentejano y Tejo (AreanaTejo).

El consorcio combina centros de investigación, universidades, asociaciones empresariales y entidades de desarrollo regional de ambos países, lo que garantiza una perspectiva integrada y transfronteriza tanto en la investigación como en la transferencia de resultados.