La Asamblea de Extremadura dispone un libro de condolencias en memoria del expresidente Guillermo Fernández Vara

La presidenta de la Junta, María Guardiola, y la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, firman en el libro de condolencias en memoria de Guillermo Fernández Vara - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Extremadura mantiene desde este martes, 7 de octubre, un libro de condolencias en memoria del expresidente Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado domingo.

Las presidentas de la Asamblea de Extremadura y de la Junta de Extremadura, Blanca Martín y María Guardiola, respectivamente, han sido las encargadas de abrir en la mañana de este martes este libro, y expresar sus condolencias.

El libro permanecerá en la Sala de la Autonomía del Parlamento extremeño hasta el próximo jueves, 9 de octubre, al que toda la ciudadanía que desee podrá acceder a este simbólico espacio de la Cámara autonómica en horario de 10,00 a 19,00 horas, según informa la Asamblea de Extremadura en nota de prensa.