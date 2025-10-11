La Asamblea de Extremadura homenajea al pueblo gitano en el 600º aniversario de su llegada a la Península Ibérica

La Cámara regional ofrece dos exposiciones en el marco de la inauguración de la Feria Chica de Mérida y unas jornadas sobre salud y mujeres gitanas

La Asamblea de Extremadura ha homenajeado al pueblo gitano en el 600º aniversario de su llegada a la Península Ibérica, durante la inauguración de la Feria Chica de Mérida en la tarde de este pasado viernes.

Se trata de un acontecimiento cultural y artístico cuya pregonera, Manuela Salazar, ha animado a preservar como "lugar de encuentro en el que cada baile representa un paso hacia el respeto y la convivencia".

En el marco de esta inauguración y de los 600º años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, la Asamblea de Extremdura ofrece dos exposiciones que podrán visitarse en el Patio Noble y en el Pasillo de Cristal que da acceso al Hemiciclo.

En concreto, en el Patio Noble puede verse una muestra de portadas de discos del Museo del Flamenco Pop, una entidad cuya fundadora, cantante y compositora, Cathy Claret, ha explicado que creó desde la indignación de ver cómo el mundo de la cultura y la música no trataba con cuidado el flamenco gitano, el equivalente, ha dicho, al blues o el soul en América.

Por su parte, el Pasillo de Cristal muestra una colección de once diapositivas, como ha explicado la técnica de Calí de la Fundación Secretariado Gitano de Extremadura, María Dolores Silva, que narran la historia de la entrada de gitanos en la Península Ibérica hace 600 años.

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha recordado que la primera Feria Chica de la capital autonómica data de 1907, una iniciativa, ha afirmado, que ha convertido a Mérida en el epicentro de la cultura gitana.

La inauguración de ambas muestras y de la Feria Chica ha contado con el cante de María Julia Pardo Manzano y también con la presencia de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, así como de diputados de los grupos parlamentos de PP, PSOE y Unidas por Extremadura, según informa la Cámara regional en nota de prensa.

JORNADAS SALUD MUJER GITANA

También en el marco de esta conmemoración se ha celebrado en el Salón de los Pasos Perdidos de la Asamblea las II Jornadas de Salud y Mujer Gitana, donde la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Extremadura, Remedios Cortés, ha destacado que las mujeres gitanas "mueren 12 años antes que cualquier otra mujer", ante lo que ha señalado que precisan ayuda para erradicar esta diferencia en la esperanza de vida.

Por su parte, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, ha apelado a la "construcción entre todos y todas de una salud justa, inclusiva y cercana" y ha apuntado que la promoción de la salud de las mujeres gitanas debe hacerse contando con ellas porque la salud "es una prioridad, un derecho".

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, ha apelado a la escucha de las instituciones para conocer los verdaderos problemas y dificultades a los que se enfrenta la ciudadanía en general y la mujer gitana en particular.

La secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, Teresa Angulo, ha destacado la importancia de la prevención en la mejora de la calidad de vida y ha abogado por incrementar la participación de las mujeres gitanas en estos programas.

Por su parte, la secretaria segunda de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, Estrella Gordillo, ha abogado por incluir la perspectiva de género en la investigación científica, a la vez que ha expresado que el abordaje de afecciones que afectan a las mujeres en exclusiva es reciente.