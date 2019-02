La Asamblea tumba una propuesta del PP para volver al plan del Gobierno de Rajoy para llevar banda ancha al mundo rural

Publicado 07/02/2019 11:36:04 CET

La Asamblea de Extremadura, con los únicos votos en contra del PSOE, ha rechazado una propuesta de impulso presentada por el PP que reclamaba recuperar los planes de extensión de banda ancha al mundo rural que venía desarrollando el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, de 100 megas de velocidad, al considerar que los cambios introducidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, que establece una velocidad mínima de 30 megas, supone el "abandono" del mundo rural y un "freno" para el desarrollo económico de la comunidad autónoma.

La propuesta de los 'populares' solamente ha recabado el apoyo de la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, quien no ha intervenido en el debate, mientras que los parlamentarios de Podemos se han abstenido, lo que ha permitido al Grupo Socialista ejercer su mayoría simple para tumbar la propuesta.

En concreto, la iniciativa instaba a la Junta a trasladar al Gobierno de España el más "enérgico rechazo" de la Asamblea de Extremadura a la decisión de "dejar fuera del acceso a internet de alta velocidad a la mayoría" de los municipios de la región.

También, a solicitar al Gobierno de España la modificación de la Orden ECE/1166/2018 con el fin de adaptarla al contenido del anterior Plan 300x100 (300 megas al 100% del territorio) que venía desarrollando el Gobierno de Rajoy, y que los 'populares' reclamaban que se mantuviera en las condiciones iniciales, para así "continuar con el impulso a la conectividad de banda ancha ultra rápida".

Con ello, consideran desde el Grupo Popular que se contribuye "a reducir la brecha digital geográfica y a hacer frente al reto demográfico, ya que el acceso a las redes de muy alta velocidad permite a las pequeñas poblaciones evitar parte de las barreras con las que cuentan".

Según los datos del propio Ministerio de Industria, referentes a 2017, la cobertura en Extremadura de redes fijas a velocidades de más de 30 megas es del 60,9 por ciento, y la de 100 megas del 48%, siendo esta comunidad la segunda con menor despliegue de toda España, donde la media se sitúa en el 71%.

Según el PP, el programa anterior tenía previsto invertir en la comunidad 30 millones de euros para que la banda ancha llegara al 95% del territorio regional en 2021. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez, a través de la Orden 116/2018, deja fuera de su plan de cobertura a la "mayoría" de los municipios de la comunidad al establecer "tan solo una velocidad mínima de 30 megas".

Por tanto, ha subrayado el diputado 'popular', con Sánchez en la Moncloa el plan ha rebajado "sustancialmente las exigencias a los operadores, permitiéndoles ofrecer una cobertura menos potente y con menor capacidad que la que se había previsto inicialmente".

FRENAR LA DESPOBLACIÓN

El diputado del Grupo Popular Luis Francisco Sánchez ha defendido que la conectividad a internet sirve para "acortar las distancias y multiplicar las opciones", y de esta forma "avanzar en la igualdad de oportunidades" entre los ciudadanos que viven en el mundo urbano y el rural.

Al respecto, ha puesto una serie de ejemplos de la desigualdad de oportunidades de quienes residen en una zona con buena cobertura de internet y quienes no, como los empresarios del turismo rural que no pueden gestionar sus reservas por internet, los ayuntamientos que no ofrecen a sus vecinos las ventajas de la administración electrónica, o el médico que no tiene la oportunidad de consultar historial de un paciente.

"La conectividad ayuda a la actividad económica y a la creación de empleo a una zona muy necesitada que urge la fijación de población", ha señalado Sánchez, quien ha remarcado que internet es una herramienta "fundamental" en la lucha contra la despoblación en Extremadura. "Los pueblos están muriendo, y los jóvenes están huyendo", ha dicho Sánchez, quien ha asegurado que una de las razones que explican esta emigración es la deficiente conectividad.

Por todo ello, ha lamentado que los planes del Gobierno anterior contaban con "financiación comprometida y medidas en marcha", pero con la llegada de Sánchez a la Moncloa "todo empezó a tambalearse", por lo que ha pedido a los parlamentarios extremeños que apoyen la iniciativa para trasladar al Ejecutivo central la necesidad de cumplir el anterior Plan 300x100.

MEJORAS PARA EXTREMADURA

En su intervención, la diputada socialista Ascensión Godoy ha justificado el rechazo a la propuesta porque, entre otras cuestiones, ha dicho, "se basa en falsedades".

Así, ha señalado que, al contrario de lo expuesto por el diputado del PP, quien ha ejecutado el plan iniciado por el PP en 2011 ha sido Pedro Sánchez siete años después, y en este sentido ha explicado que si el planteamiento actual obligaba a las operadores a llevar las redes móviles de 30 megas al 85 por ciento del territorio de las comunidades autónomas, el anterior se refería al 90 por ciento, pero de la geografía nacional, lo que, ha asegurado, perjudicaba a la comunidad extremeña.

Asimismo, ha señalado que el plan del PP no ofrecía "ninguna ventaja" para Extremadura, quien ha asegurado que viene arrastrando un "déficit" en esta materia desde 2014.

Al respecto, ha señalado que la cobertura de banda ancha llegaba en 2017 al 63,4 por ciento del territorio regional en 2017, lo que supone 20 puntos debajo de la media nacional, cuando hay comunidades autónomas con casi el 100% de cobertura.

EL PLAN 300X100 NO ES LA "PANACEA"

A su vez, el diputado de Podemos Obed Santos Pascua ha compartido el diagnóstico con el PP, pero no la solución. "De acuerdo que Extremadura ha estado olvidada en infraestructuras por todos los gobiernos anteriores", y la conectividad a internet no es una excepción, ha dicho.

Sin embargo, ha dicho que si se mira "la letra pequeña" del plan que defiende el PP, los pueblos de menos de 10.000 habitantes de Extremadura se quedaron "fuera".

Por todo ello, y tras reconocer que tiene "dudas, y muy serias", de que el Plan 300x100 sea la "panacea" para resolver las deficiencias en conectividad de Extremadura, su grupo parlamentario se ha abstenido en la votación a esta propuesta.

En el turno de cierre de la iniciativa, el diputado del PP ha calificado de "papelón" la intervención de la parlamentaria socialista, y ha insistido en que si los pequeños municipios extremeños carecen de banda conexión rápida a internet es por el "incumplimiento" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Luis Francisco Sánchez, que ha recordado al Grupo Socialista unas declaraciones del expresidente regional Juan Carlos Rodríguez Ibarra en las que abogaba por reformar la Constitución para garantizar el acceso a internet, ha calificado como "incomprensible" que el actual Gobierno haya "rebajado el listón" a los operadores permitiendo una conexión menos potente y con menos capacidad, ante lo cual los socialistas extremeños "no han hecho nada".