Ascienden a 18 las estaciones de aforo del Guadiana en rojo y a 24 las presas que desembalsan

Torre de Abraham - CHG

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 estaciones de aforo de la cuenca del Guadiana se encuentran este miércoles, 11 de febrero, por encima del umbral de aviso hidrológico rojo, mientras que las presas que se encuentran aliviando sus reservas se elevan hasta las 24, algunas de ellas, como la de Torre de Abraham, tras alcanzar su máximo histórico.

Los avisos de nivel rojo se encuentran en el río Gigüela, en Saelices; el Bañuelos, en Fernán Caballero; el Bullaque, Retuerta del Bullaque y en Luciana; el Becea, en Fernán Caballero; el Guadiana, en Puebla de Don Rodrigo, Orellana la Vieja, Don Benito, Villagonzalo, Mérida y Badajoz; el Guadalmez, en esta misma localidad; el Zújar, en Campanario; el Ruecas, en Logrosán y Don Benito; el Aljucén, en esta localidad; Rivera de Lácara, en La Garrovilla; y Arroyo de Lorianilla, en Pueblonuevo del Guadiana.

Cabe recordar que el aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

En cuanto a los desembalses, se encuentran este miércoles aliviando el Azud de Malagón, Gasset, Vicario, Torre de Abraham, Cíjara, García Sola, Orellana, La Serena, Zújar, Cancho del Fresno, Ruecas, Azud de Lavadero, Gargáligas, Cubilar, Búrdalo, Los Molinos, Villalba de los Barros, Tentudía, Proserpina, Villar del Rey, Los Canchales, Horno Tejero, El Boquerón y La Colada.

El organismo de cuenca destaca que este miércoles la presa de Torre de Abraham alcanza su máximo histórico (674,30 msnm) durante las últimas 24 horas, aliviando un volumen de 7 hm3, con caudales superiores a 160 m3/s.

A su vez, el río Bañuelos, en Fernán Caballero, ha registrado un caudal de 65 m3/s; el río Bullaque, en Luciana, supera los 300 m3/s; y el río Guadiana, en Puebla de Don Rodrigo, los 540 m3/s.

Asimismo, señala que la situación de los grandes embalses se encuentra "controlada" gracias a las maniobras preventivas realizadas con anterioridad y a los desembalses que se están ejecutando en la actualidad. Estas actuaciones permiten laminar las avenidas que puedan producirse con posterioridad y se desarrollan de forma planificada y controlada, contribuyendo a minimizar los efectos sobre los distintos cauces.