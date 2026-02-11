Ascienden a 24 las estaciones de aforo del Tajo en nivel de aviso rojo y 27 presas desembalsan agua

Archivo - Presa de Valdecañas en una imagen de archivo - IBERDROLA - Archivo

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo ha ascendido a un total de 24 respecto a las 17 estaciones de la última actualización y 27 presas están desembalsando significativamente con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica, nueve de ellas en nivel de aviso rojo.

De las 24 estaciones en nivel rojo, un total de 12 se concentran en Castilla-La Mancha, siete en Madrid y cinco en Extremadura, ha informado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en nota en nota de prensa.

Las estaciones en Extremadura son la AR43 Jerte en Galisteo, la AR50 Almonte en Molino Buitrera, la MC05 Tiétar en Valverde La Vera-Losar, la MC06 Tiétar en Casatejada Jaraiz.Bazagona y la MC07 Alagón en Coria.

El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes, siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Por otro lado, un total de 27 presas de la cuenca del Tajo, nueve de ellas en nivel de aviso rojo, están desembalsando con algún tipo de aviso hidrológico para mantener los resguardos estacionales.

En Extremadura, con nivel rojo están desembalsando, Cedillo (4.000 m3/s), Alcántara (3.800 m3/s), Valdecañas (1.200 m3/s), Valdeobispo (400 m3/s), Jerte-Plasencia (120 m3/s) y Villar de Plasencia (2,9 m3/s).