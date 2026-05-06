El asistente virtual 'Eulalia' permitirá en Mérida reservar entradas para Emerita Lvdica y pagos de tasas más adelante

El delegado municipal de Transformación Digital e Innovación del Ayuntamiento de Mérida, Julio César Fuster, y el delegado municipal de Turismo, Felipe González, en la presentación del asistente virtual 'Eulalia' - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha el asistente virtual de atención a la ciudadanía a través de Inteligencia Artificial denominado 'Eulalia', que arrancará con la reserva de entradas para participar en algunas de las actividades de Emerita Lvdica, entre ellas la asistencia a las Carreras de Cuádrigas (21 de mayo en el Circo Romano a las 11,30 horas).

Además, a partir de junio dicho asistente irá ampliando sus opciones para la ciudadanía de forma paulatina con pasarelas de pagos electrónicos de servicios municipales, la posibilidad de realizar reservas de pistas deportivas, solicitar certificados de empadronamiento, obtención de respuestas a preguntas cotidianas de la población, e información de eventos en la ciudad.

De igual modo, el ayuntamiento irá ofreciendo en los hogares de mayores nociones informativas sobre el nuevo asistente virtual para facilitar la adaptación de este colectivo al mismo.

De este modo lo han explicado en rueda de prensa este miércoles el delegado municipal de Transformación Digital e Innovación, Julio César Fuster, y el delegado municipal de Turismo, Felipe González, quienes han destacado el objetivo de mejorar la atención que el ayuntamiento ofrece a la ciudadanía con "inmediatez" y "cercanía".

Así, 'Eulalia' forma parte del proyecto de omnicanalidad tecnológica de servicios que está implementando el consistorio para ofrecer "cercanía, accesibilidad, eficiencia y servicio abierto a la ciudadanía 24 horas/365 días al año".

"'Eulalia' es el producto de algo más grande que le llamamos el ecosistema digital, que es la política tecnológica que está persiguiendo el ayuntamiento de integrar todas las tecnologías en torno a un mismo espacio, donde se unen todo lo que son servicios digitales, procedimientos administrativos, servicios a la ciudadanía", ha afirmado Julio César Fuster.

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