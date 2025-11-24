La Asociación de Mujeres Gitanas habilita un Punto Violeta y un taller de chapas con motivo del 25N en Badajoz

BADAJOZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Extremadura, Khetané Rromnia, habilitará un Punto Violeta y llevará a cabo un taller de chapas en el recinto del mercadillo de Badajoz el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Esta iniciativa, que comenzará a las 11,00 horas, contempla varias acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. De esta forma, el Punto Violeta, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Badajoz, se establecerá como un "espacio de referencia" para la difusión de "información rigurosa" sobre la violencia de género, así como para la "orientación sobre los recursos disponibles para su prevención y atención".

Asimismo, se contará con personal cualificado para ofrecer acompañamiento, resolver consultas y facilitar material divulgativo, según informa Khetané Rromnia en nota de prensa.

De manera complementaria, se llevará a cabo un taller de chapas con mensajes de sensibilización y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Esta actividad tiene por objetivo "fomentar la participación social y reforzar el compromiso colectivo frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres", según indica en nota de prensa.

Con estas actuaciones, Khetané Rromnia reafirma su "compromiso institucional" con la garantía de derechos, la prevención de la violencia de género y la "construcción de entornos seguros y respetuosos".