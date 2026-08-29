Asociaciones vecinales extremeñas trasladan a Guardiola sus demandas en materia de sanidad, vivienda y conectividad

Cavex y la Agrupación Vecinal de Cáceres se reúnen con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, con la consejera de Salud, Sara García Espada, y el de Infraestructuras, Francisco José Ramírez, a 28 de agosto de 2026 en Mérida. - AGRUPACIÓN VECINAL DE CÁCERES

MÉRIDA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Asociaciones de Vecinos de Extremadura (Cavex) y la Agrupación Vecinal de Cáceres se han reunido recientemente con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para trasladarle sus demandas en materia de sanidad, vivienda y conectividad tanto para Extremadura como a Cáceres.

En el caso de Cáceres, las demandas han girado en torno a la construcción del centro de salud de El Junquillo, el impulso de la vivienda social y la mejora de la cobertura telefónica en el Hospital Universitario de Cáceres.

En la reunión han participado representantes de Cavex y de las entidades integradas en ella, así como dos miembros del Ejecutivo autonómico: la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, y el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez.

"El encuentro supone un nuevo paso en la relación entre el movimiento ciudadano y la Administración regional", según ha trasladado la Agrupación de Asociaciones Vecinales de Cáceres, que recientemente se ha incorporado a Cavex.

Las asociaciones vecinales han valorado positivamente la "receptividad" mostrada por Guardiola y por los miembros de su Gobierno, que han recogido las propuestas planteadas y se comprometieron a facilitar información detallada sobre cada una de ellas.

CENTRO DE SALUD DE EL JUNQUILLO

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la situación sanitaria de Cáceres y en Extremadura. En relación a esta cuestión, los representantes vecinales han solicitado conocer el estado de tramitación del centro de salud de El Junquillo, pero también se han puesto sobre la mesa otras "necesidades sanitarias" existentes tanto en la capital cacereña como en el conjunto de Extremadura.

Al respecto, Cavex ha reclamado información "precisa" sobre las actuaciones previstas, sus plazos y su situación administrativa, ya que, para el movimiento vecinal, los anuncios "deben traducirse en calendarios verificables y actuaciones concretas". En este caso, la Junta se ha comprometido a remitir la documentación necesaria para que las asociaciones puedan informar posteriormente a la ciudadanía.

En materia de vivienda, las organizaciones vecinales han cuestionado a Guardiola por las promociones de vivienda social previstas en Extremadura y, particularmente, por su desarrollo en Cáceres. El análisis se ha centrado en las previsiones de construcción, los solares disponibles y las posibles iniciativas destinadas a los distintos barrios de la capital cacereña.

Las asociaciones señalan que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en "una de las principales preocupaciones sociales" y que la respuesta pública "debe atender especialmente a los jóvenes, las familias con menores recursos y las personas en situación de vulnerabilidad".

LA "INCOMUNICACIÓN" DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO

Por otro lado, la Agrupación Vecinal de Cáceres ha trasladado su reclamación de mejorar "de manera urgente" la cobertura telefónica y de datos móviles en el Hospital Universitario, puesto que pacientes, familiares y sanitarios experimentan "dificultades" para realizar o recibir llamadas dentro de un espacio en el que la comunicación "resulta esencial".

Para las entidades vecinales, solucionar este problema de cobertura en el hospital no es una mejora secundaria, sino que se trata de una "deficiencia" que se debe resolver "con rapidez y mediante la coordinación entre la Administración y las compañías operadoras.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

Tanto Cavex como la Agrupación Vecinal de Cáceres han destacado la importancia de mantener abierto un canal "estable" de comunicación con el gobierno autonómico. La valoración del encuentro por parte de las asociación ha sido "positiva", aunque el movimiento vecinal ha afirmado que estará "pendiente" de la información prometida y del desarrollo "efectivo" de las actuaciones planteadas.

Las organizaciones se han comprometido, por su parte, a trasladar esa documentación con "transparencia" a los vecinos. "El objetivo es consolidar una relación basada en el diálogo y la lealtad institucional, pero también en el seguimiento y la exigencia de resultados", según han resaltado las organizaciones.

"Porque escuchar constituye un primer paso imprescindible. Sin embargo, para los barrios de Cáceres, la verdadera medida de una reunión no estará únicamente en la cordialidad del encuentro, sino en las respuestas que lleguen después", ha concluido el comunicado.