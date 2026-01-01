Atendidas 11 personas en el refuerzo especial de Nochevieja en la ciudad de Badajoz

Refuerzo especial de atenciones en Nochevieja en Badajoz - CRUZ ROJA EXTREMADURA

BADAJOZ, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 personas han sido atendidas durante el refuerzo especial de Nochevieja en la ciudad de Badajoz por parte de voluntarios de Cruz Roja en coordinación con el 112 Extremadura.

De esas personas atendidas, tres de ellas han sido derivadas hasta centros hospitalarios, según informa Cruz Roja Extremadura en redes sociales y recoge Europa Press.

Cabe recordar que Nochevieja es una de las jornadas con mayor movimiento de personas durante el año.