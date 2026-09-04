Un autobús itinerante o un videojuego, entre las acciones de Diputación de Badajoz para difundir su labor en la provinci

La presidenta de la Diputaicón de Badajoz, Raquel del Puerto, presenta actividades de difusión de la labor de la institución - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado un conjunto de acciones impulsadas para dar a conocer entre los pacenses la labor de la institución provincial pacense en el medio rural o su funcionamiento en el propio territorio, además de concienciar y poner en valor las competencias y el trabajo que se realiza cada día a día para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Bajo el lema 'Impulsando la provincia que mereces' e incluido en la II Estrategia de Desarrollo Sostenible, entre las acciones destacan un autobús itinerante que recorrerá 50 municipios de la provincia, de 10,00 a 19,00 horas y del 14 de septiembre al 12 de noviembre con varias zonas, entre una expositiva o un punto interactivo para jugar a un videojuego diseñado para la ocasión y que contempla cinco minijuegos con el personaje 'ANZA' como protagonista, del que también habrá material promocional.

Dentro de estas acciones también se incluye este personaje, una nueva marca especialmente dirigida a los niños y jóvenes y que es "la nueva guardiana de la provincia", creada para hacer más sencilla y atractiva la difusión de la labor de la diputación y llevarla a los formatos más consumidos por este sector de la población.

Se trata de una imagen cercana y fresca y de un personaje con apariencia joven, actitud simpática y que transmite sabiduría, con ropas romanas en homenaje a una de las raíces históricas y culturales de la provincia.

Del Puerto ha detallado en una rueda de prensa este viernes estas acciones con las que van a arrancar el nuevo curso político, que son unos meses "muy importantes" para la entidad dado que están "inmersos" en la elaboración de los presupuestos para el próximo año y ultimando la ejecución de los actuales.

Además, "aún quedan" por desarrollar algunos planes o proyectos recogidos en las cuentas vigentes de los que se irá dando cuenta en próximas semanas, y ante lo que ha dado a conocer alguna de estas iniciativas como este conjunto de acciones "más cercanas y más directas con la ciudadanía" y cuyo objetivo es transmitir de manera "efectiva" la labor que se realiza desde la diputación en sus municipios.

Con ello, ha incidido, quieren explicar 'in situ' los servicios y los proyectos que tiene en marcha la Diputación de Badajoz y cómo les afecta directamente en su día a día, de la mano de unas acciones que potencian el conocimiento de la institución y cómo funciona, además de transmitir su labor "esencial" para el mundo rural de una forma "novedosa, directa y cercana".

Con esta iniciativa, ha considerado, la diputación "muestra su cercanía, transparencia y compromiso con los ciudadanos", a la par que permite establecer una comunicación recíproca con ellos, dado que propician un espacio de diálogo abierto y de participación activa de la sociedad, "sobre todo" con el público infantil y juvenil, dado que van a tener la posibilidad de transmitir sus propuestas, ideas u opiniones.

PROGRAMA ITINERANTE

Raquel del Puerto ha precisado que la mayoría de las acciones son itinerantes y se desarrollarán en las plazas y calles de los municipios de la provincia para hacer más partícipes con ello a los ciudadanos, bajo el citado lema que refleja la finalidad del principal trabajo que se realiza en la institución, como es impulsar los planes y acciones para llegar a cada rincón para conseguir la igualdad territorial con los mismos servicios al margen de la localidad donde se viva y con las mismas oportunidades.

La primera de las acciones consiste en un autobús que recorrerá la provincia durante los dos próximos meses y que permanecerá durante un día en cada municipio ubicado en un punto de fácil acceso al ser de grandes dimensiones, y con varios espacios interactivos para que quienes accedan al mismo puedan conocer de una manera innovadora, accesible y sencilla la labor de la diputación.

Uno de ellos es una zona expositiva con paneles informativas sobre los proyectos más relevantes de la II Estrategia de Desarrollo Sostenible, relacionados con el agua, caminos, cajeros, movilidad o cultura; junto con una mesa redonda o espacio de encuentro decorada con los colores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o un punto interactivo para jugar a un videojuego.

El autobús se completa con una pantalla LED donde se van a proyectar vídeos corporativos de la diputación y un 'photocall', o se repartirá 'merchandising' y material informativo de las diferentes áreas. Cada visitante podrá recibir un pasaporte de 'embajador provincial' a medida que recorra y realice actividades de cinco estaciones temáticas vinculadas con construir un territorio conectado o comunidades más fuertes; o trasladar sus propuestas o comentarios en una urna, mientras que en la zona exterior se desarrollarán sesiones formativas o actividades adaptadas a cada municipio.

Finalmente, la presidenta de la Diputación de Badajoz ha puesto el foco en otras acciones no itinerantes y que están dirigidas a difundir los proyectos provinciales, como 10 'videopodcast', el primero de ellos publicado sobre el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios, además de vídeos o publicaciones en medios y redes sociales.