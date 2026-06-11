El autobús urbano de Badajoz recupera el servicio a la Base General Menacho de Bótoa y llegará como novedad a El Nevero

El concejal delegado José Luis González presenta las líneas de autobús urbano en Badajoz. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio de autobús urbano de Badajoz experimentará novedades en sus diferentes líneas a partir del próximo lunes día 29 de junio, entre las que destaca la recuperación del servicio a la Base de Bótoa, en concreto con las líneas General Menacho 1 y 2, y la cobertura del Polígono Industrial El Nevero, con la línea 2.

Otra de las modificaciones relevantes pasa por la remodelación de la línea del Casco Antiguo, o la posibilidad de que La Pilara cuente también con este servicio los fines de semana, así como una nueva línea desde Campomanes.

Así lo ha dado a conocer el concejal delegado del área, José Luis González, que ha detallado que se trata de una de las renovaciones "más ambiciosa, meditada y necesaria" de la red de transporte urbano, fruto del compromiso "inquebrantable" del equipo de gobierno con el futuro y la movilidad de una ciudad, que ha experimentado un crecimiento demográfico y urbanístico "innegable" y que se expande "con fuerza" hacia nuevas zonas de desarrollo que requieren "de forma urgente" servicios públicos modernos, ágiles y eficientes.

En este sentido, la red de autobuses urbano llevaba "muchos" años sin sufrir modificaciones "profundas" y se mantenía "anclada" en recorridos históricos que no se correspondían con la realidad del día a día de los vecinos, ni ofrecían la cobertura necesaria para convertirse en una alternativa "real" al vehículo privado en zonas de gran expansión. Por ello, desde la Concejalía de Transporte Público y en colaboración con la empresa concesionaria Tubasa han estado trabajando "con rigor" y durante "muchos" meses para llegar al diseño presentado este jueves.

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