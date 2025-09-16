Los autobuses escolares realizarán las rutas desde este miércoles tras alcanzar las empresas un acuerdo con la Junta

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses escolares volverán a realizar todas las rutas de transporte escolar desde este miércoles, 17 de septiembre, después de que las empresas del sector hayan alcanzado un acuerdo con la Junta de Extremadura.

Un acuerdo que ha anunciado la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha explicado que la Junta de Extremadura ha "atendido a las pretensiones" de las empresas "asegurando que estaban dentro de la legalidad, y que no se cause ninguna discriminación a ninguna empresa".

Según ha recordado Vaquera, este pasado lunes no se alcanzó un acuerdo con las empresas que no estaban prestando el servicio "debido a que algunas de las exigencias planteadas carecían de cobertura legal", como eran las autorizaciones de uso regular especial, los cambios de categoría, las modificaciones de itinerario y las plazas de modificación.

La consejera de Educación ha explicado que "las empresas solicitaban que estas exigencias se aplicaran de forma inmediata y que afectasen exclusivamente a las rutas que a día de hoy no se están prestando", una petición que, según ha señalado, "carecía de cobertura legal, puesto que precisaría de una modificación de las condiciones de esos contratos, además de causar un perjuicio a las empresas que actualmente están prestando el servicio".

Ante esta situación, la Junta de Extremadura ha planteado que "simpre que se cuente con el acuerdo expreso de todas las empresas integrantes del actual acuerdo marco, iniciará los trabajos necesarios para que estas pretensiones se contemplen en los pliegos de todos los contratos relativos a la prestación de este servicio", ha dicho.

"Por tanto, lo que hemos hecho es atender esas pretensiones, asegurando que están dentro de la legalidad y que no se cause ninguna discriminación a ninguna empresa", ha resaltado.

(Habrá ampliación)