La autora Lara Gijón presenta este miércoles en Mérida un libro sobre personas que se sienten "diferentes"

Cartel de la presentación del libro en Mérida
Cartel de la presentación del libro en Mérida - AYUNAMIENTO DE MÉRIDA
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 15 septiembre 2025 10:48

   MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La autora Lara Gijón presentará el próximo miércoles, día 17 de septiembre, en la Biblioteca Municipal de Mérida su primer libro, 'La muñeca de cristal'.

   La publicación quiere servir de ayuda a otras personas que se hayan sentido "diferentes", o que estén pasando por alguna experiencia "difícil" en sus vidas.

   Se trata del primer libro de la autora y en él narra cómo en una lujosa mansión, escondida entre montañas, una hermosa muñeca vive atrapada en su vitrina, condenada a la inmovilidad y al silencio, mientras observa el paso del tiempo y la vida detrás del cristal, con un profundo deseo en su interior de sentir, hablar y vivir como una niña real, apunta en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

   Lara Gijón explica que este libro quiere servir de ayuda a otras personas que también se hayan sentido "diferentes", o que estén pasando por alguna experiencia "difícil" en sus vidas: "Quiero sacar a la luz la fuerza interior que todos tenemos para superar las dificultades, aunque a veces no lo sepamos", ha indicado.

Contador