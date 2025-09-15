La autora Lara Gijón presenta este miércoles en Mérida un libro sobre personas que se sienten "diferentes"

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autora Lara Gijón presentará el próximo miércoles, día 17 de septiembre, en la Biblioteca Municipal de Mérida su primer libro, 'La muñeca de cristal'.

La publicación quiere servir de ayuda a otras personas que se hayan sentido "diferentes", o que estén pasando por alguna experiencia "difícil" en sus vidas.

Se trata del primer libro de la autora y en él narra cómo en una lujosa mansión, escondida entre montañas, una hermosa muñeca vive atrapada en su vitrina, condenada a la inmovilidad y al silencio, mientras observa el paso del tiempo y la vida detrás del cristal, con un profundo deseo en su interior de sentir, hablar y vivir como una niña real, apunta en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

Lara Gijón explica que este libro quiere servir de ayuda a otras personas que también se hayan sentido "diferentes", o que estén pasando por alguna experiencia "difícil" en sus vidas: "Quiero sacar a la luz la fuerza interior que todos tenemos para superar las dificultades, aunque a veces no lo sepamos", ha indicado.