La avenida Antonio Hurtado de Cáceres contará con 32 nuevos árboles para ganar sombra en las aceras

Construcción de nuevos alcorques en la avenida Antonio Hurtado de Cáceres para plantar 32 árboles

CÁCERES 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado los trabajos para la plantación de 32 árboles en la avenida Antonio Hurtado, una importante vía del centro de la ciudad que no cuenta con ningún tipo de vegetación. Esta semana se ha procedido a la construcción de los alcorques, el espacio en el que serán plantados dichos árboles a ambos lados de la avenida.

Con la plantación de estos 32 nuevos árboles se consiguen dos objetivos, ya que por un lado, se contribuye a embellecer esta vía; y por el otro lado, se consigue la tan ansiada sombra para el tránsito peatonal.

Las obras de construcción de los alcorques durarán unas dos semanas, tras lo cual se plantarán los árboles. El coste aproximado de esta actuación es de 30.000 euros.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y el de Servicios Públicos, Pedro Muriel, han visitado las obras de construcción de los alcorques, con los que se avanzará en la "renaturalización" de la ciudad.

"Desde el equipo de Gobierno seguimos trabando en convertir la ciudad en un espacio más agradable y sostenible", ha explicado Bazo, que ha añadido que la avenida Antonio Hurtado es una de las principales arterias de la ciudad que no tiene apenas vegetación y "por la que es difícil transitar en las épocas de temperaturas más elevadas".