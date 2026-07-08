Los avisos por altas temperaturas en Extremadura se rebajan a amarillo este jueves, con comarcas libres de alertas

Mapa de Extremadura con avisos - AEMET

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los avisos por altas temperaturas en Extremadura se rebajarán a amarillo este jueves, día 9, en una jornada en la que varias comarcas permanecerán libres de alertas.

Así, tendrán aviso amarillo Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Tajo y Alagón y Meseta cacereña por máximas de hasta 38 grados, mientras que el norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez las máximas podrían llegar a los 36 grados.

Los avisos se activarán a las 13,00 horas de este jueves y se mantendrán hasta las 21,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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