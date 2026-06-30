Los avisos de nivel naranja por calor se extienden por toda Extremadura este miércoles salvo el norte de Cáceres

Archivo - Un hombre se refresca en fuente pública. - María José López - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas previstas para este miércoles, 1 de julio, activarán avisos de nivel naranja en toda la comunidad autónoma de Extremadura, salvo en el norte de Cáceres, que será de nivel amarillo.

En concreto, los avisos permanecerán activos entre las 13,00 y las 21,00 horas, ante la probabilidad de que los termómetros superarán los 40 grados, excepto en Villuercas y Montánchez, que alcanzarán los 39, y en el norte de Cáceres, que serán de 38.

De cara la jueves, los avisos naranja se mantendrán en la mitad sur de la comunidad, en concreto en toda la provincia de Badajoz salvo en la Siberia extremeña, donde el riesgo será de nivel amarillo, al igual que la provincia de Cáceres.