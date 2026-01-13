El Ayuntamiento de Badajoz abonará el 15 de enero la subida del 2,5% correspondiente a 2025

BADAJOZ, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que este jueves, día 15, realizará el abono de los atrasos con carácter retroactivo de la subida del 2,5 por ciento relativo a 2025.

Estos atrasos corresponden al periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025, ya que la nómina de diciembre y la paga extra ya incluyó dicho porcentaje.

Así lo ha avanzado el consistorio de la capital pacense en una nota de prensa en la que ha destacado que a final de mes se abonará la nómina de enero con el 1,5 por ciento restante referido a 2026.