El Ayuntamiento de Badajoz cierra las instalaciones deportivas y suspende actividades culturales por el coronavirus

BADAJOZ, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha decidido, ante la actual situación del coronavirus, adoptar una serie de medidas para los próximos 15 días orientadas a evitar que la enfermedad se propague, y que incluyen el cierre de las instalaciones y la suspensión o aplazamiento de las actividades de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), junto con otras relacionadas con el transporte público, los procesos de oposición o los mayores.

Las medidas contemplan la suspensión o aplazamiento de las actividades de la delegación de Cultura, como el pregón de la Semana Santa o el cierre de museos y bibliotecas; de Feria Badajoz (Ifeba); de Ferias y Fiestas, como el Chambergo Fext o la Fiesta de la Primavera; las de la Universidad Popular de Badajoz (UPB) o las visitas guiadas de Turismo; así como los mercadillos del domingo y del martes.

Así lo ha anunciado el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, en una rueda de prensa tras mantener el equipo de gobierno una reunión en la que han analizado la situación que se vive, en aras de intentar "modular" el mensaje que quieren transmitir a la opinión pública y a la ciudad.

"Estamos absolutamente convencidos de que no hay que alarmar a la sociedad en la medida en la que creo que no vivimos una emergencia de salud a día de hoy", ha remarcado.

"Entre todos tenemos que conjurarnos para evitar que la enfermedad se propague, y por tanto todo aquello que no sea necesario hacer debemos evitar hacerlo", ha señalado a continuación, para remarcar que "aunque efectivamente no sea un problema de salud, no sea inmediato o individual, pero tenemos que tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que la enfermedad se propague, que es la única forma que tenemos de combatirla".