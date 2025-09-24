El Ayuntamiento de Cáceres arreglará los baños públicos del parque de Gloria Fuertes tras volver a ser vandalizados

La concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos; el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, y el de Infraestructuras, Víctor Bazo, junto a los baños públicos del parque de Gloria Fuertes - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Los trabajos de mejora costará a las arcas municipales alrededor de los 3.000 euros

CÁCERES, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado este miércoles una nueva actuación para arreglar y adecentar los baños públicos ubicados en el parque de Gloria Fuertes, en el Paseo de Cánovas, tras volver a ser vandalizados una vez más.

Las actuaciones las ejecutará la nueva empresa concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento, Serveo, y obligarán al cierre del evacuatorio durante un plazo estimado de dos semanas.

El adecentamiento completo de los baños públicos supondrá la instalación de cristales separadores entre estancias, la sustitución de sanitarios rotos, la revisión e instalación de elementos de carpintería, la reparación de techos, y la eliminación de grafitis y del resto de actos vandálicos, lo que costarña a la arcas municipales unos 3.000 euros.

"Se trata de un dinero que nos gustaría destinar a la mejora de otros servicios públicos, pero que el incivismo de una minoría nos ha obligado a tener que gastarlo en arreglar la vandalización de un espacio situado en el corazón de la ciudad y que utilizan tanto los vecinos de Cáceres como los turistas; siendo parte así de la imagen de la ciudad", ha señalado el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel.

Muriel ha visitado este miércoles las instalaciones junto al concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos.

El edil de Servicios Públicos ha explicado que el ayuntamiento ha procedido también a realizar otros trabajos de mejora en el Paseo de Cánovas, como la reposición de las baldosas en mal estado a lo largo de todo el paso. Además, se está procediendo también al arreglo de todos los alcorques en mal estado. Esta actuación supone un montante total de 40.000 euros.