El Ayuntamiento de Cáceres cancela la exposición de la Copa del Mundo prevista para mañana ante la alerta naranja

CÁCERES, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha cancelado la exposición de la Copa del Mundo de Fútbol, cuya exhibición estaba prevista para este miércoles, 11 de noviembre, de 10,00 a 20,00 horas, debido a la alerta naranja por fuertes vientos activada para toda la jornada.

Ante esta cancelación, el Ayuntamiento de Cáceres reafirma que ya trabaja para buscar una nueva fecha para que la ciudadanía pueda disfrutar de esta visita.

Además, se han adoptado distintas medidas preventivas ante el aviso naranja por fuertes vientos, acompañado por otro aviso amarillo por lluvias, como cerrar durante toda la jornada los parques con cierre perimetrales y las instalaciones deportivas municipales, tanto las situadas al aire libre como los pabellones cubiertos, como medida de prevención ante las posibles consecuencias de las fuertes rachas de viento.

También se suspende toda la actividad prevista en las casas de cultura y centros cívicos, así como el acceso a los huertos de ocio municipales, señala el Ayuntamiento de Cáceres en nota de prensa.

La medida afecta igualmente a los talleres del Programa de Dinamización de Centros Cívicos, Casas de Cultura y sedes vecinales 2026/2027, los talleres abiertos de la Universidad Popular, los talleres dirigidos a personas mayores y los recursos de apoyo socioeducativos gestionados por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS).

A todo ello se suma el cierre del Espacio para la Creación Joven, donde también quedará suspendida toda la actividad prevista durante la jornada.

MERCADO MEDIEVAL

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cáceres ha notificado a la Asociación Solo Artesanos, adjudicataria de la organización del Mercado Medieval de las Tres Culturas, el aplazamiento de los trabajos de montaje, que no podrán comenzar hasta que se levanten las alertas meteorológicas.

Esta decisión ha quedado recogida en una resolución de Alcaldía, que establece que no se procederá al montaje del mercado mientras permanezcan activas las alertas comunicadas por el 112 Extremadura, como es el aviso amarillo por lluvias en la ciudad de Cáceres y aviso naranja por viento en toda la comunidad autónoma.

Además, la Policía Local, el IMAS y los servicios de emergencia prestarán especial atención a las personas sin hogar ante las condiciones meteorológicas previstas, con el objetivo de velar por su seguridad y ofrecerles la atención que puedan necesitar.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Cáceres pide a los ciudadanos que "extremen las precauciones, eviten desplazamientos y actividades innecesarias durante los episodios de fuertes rachas de viento y siga las recomendaciones de los servicios de emergencia y el 112 Extremadura".