El Ayuntamiento de Cáceres destina 75.000 euros para subvenciones a las asociaciones de vecinos

CÁCERES 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado de que ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones destinadas a las Asociaciones de Vecinos (AAVV) de la ciudad para el año 2026, en régimen de concurrencia competitiva. Las ayudas, que se pueden solicitar hasta el 16 de marzo, están dotadas con un presupuesto total de 75.000 euros y van destinadas al apoyo y promoción del movimiento asociativo vecinal y la participación de los ciudadanos.

La convocatoria tiene por objeto facilitar la labor de las asociaciones y federaciones de asociaciones de vecinos y vecinas de Cáceres en aquellos aspectos para los que el ayuntamiento no dispone de personal ni de recursos, dotándoles de recursos municipales y sufragando económicamente parte de los programas y actividades que desarrollen a lo largo del año 2026, bien de manera individual o en colaboración con otras asociaciones o colectivos del barrio de influencia.

La concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, ha recordado que "el objetivo es dinamizar la participación, estimular la cohesión social, potenciar las conductas cívicas, favorecer la integración así como mejorar la calidad de vida de las personas del barrio".

Hay tres modalidades, la primera es 'Mantenimiento', orientada a colaborar en la financiación de los gastos ordinarios de mantenimiento de las sedes sociales de las entidades y los gastos de mantenimiento ordinario de las entidades a lo largo del año en curso. Tiene una dotación de 30.000 euros.

La segunda modalidad es 'Dinamización de la participación ciudadana', orientada a colaborar en la financiación de los gastos relativos a eventos, entre otros los destinados a potenciar la relación entre la vecindad y a fomentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad y conocimiento del barrio.

En este epígrafe también se incluyen proyectos que incidan en la información y formación en conductas cívicas en general, potenciar la implicación de la vecindad en la actividad municipal, y promover la coordinación entre varias asociaciones para la ejecución de acciones en común. Tiene una dotación de 40.000 euros.

Y la tercera, 'Dinamización asociativa', destinada a financiar los proyectos de las federaciones de asociaciones de vecinos que tengan por objeto la formación, el apoyo técnico, el asesoramiento, el fomento del trabajo en red, la capacitación tecnológica u otras acciones de dinamización del movimiento vecinal. Tiene una dotación de 5.000 euros.

Ceballos ha destacado la labor que llevan a cabo las asociaciones de vecinos "que a lo largo de todo el año llevan a cabo múltiples actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los cacereños y cacereñas".

"Actividades que sirven además como punto de encuentro para los vecinos y vecinas, fortaleciendo así las relaciones entre ellos y creando comunidad", ha explicado, por lo que ha animado a las AAVV a que soliciten estas ayudas para continuar fortaleciendo el movimiento vecinal y la vida en los barrios.