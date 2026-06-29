El Ayuntamiento de Cáceres guarda un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela

Miembros de la corporación del Ayuntamiento de Cáceres guardan un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela
Miembros de la corporación del Ayuntamiento de Cáceres guardan un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 29 junio 2026 13:08
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CÁCERES 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres se ha sumado a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Venezuela, que ha contado con la presencia del alcalde Rafael Mateos y concejales y concejalas de la corporación municipal.

Mateos ha señalado que "son unos momentos muy duros y dramáticos para ese país y debe sentir la cercanía, el aliento y el apoyo de la sociedad española y de la sociedad cacereña, una sociedad muy solidaria que siempre se ha mostrado a favor y muy cerca de quienes lo necesitan".

Asimismo, ha anunciado que el consistorio cacereño ha puesto a disposición de las instituciones y las administraciones los recursos municipales. En este sentido ha indicado que "estamos en unos momentos todavía muy incipientes" y "lo primero que se está haciendo es enviar equipos de rescate, profesionales que colaboren en el rescate de las víctimas".

"La reconstrucción será larga y estamos a disposición de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, tanto este ayuntamiento como el resto de ayuntamientos del país, de lo que se nos demande y en los próximos días y semanas pondremos a disposición de esta agencia y de todos aquellos que van a desplazarse a Venezuela, los recursos municipales", ha subrayado Mateos.

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