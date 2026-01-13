El Ayuntamiento de Cáceres hará accesible más de 400 pasos de peatones en todos los barrios de la ciudad

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, junto a miembros de colectivos sociales en uno de los pasos de peatones adaptados a personas con movilidad reducida - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres va a hacer accesible más de 400 pasos de peatones en todos los barrios de la ciudad, con una inversión de 400.000 euros. Las ubicaciones han sido consensuadas con asociaciones y colectivos que trabajan con personas con discapacidad o movilidad reducida y se dará prioridad a zonas donde haya colegios o centros de mayores.

El alcalde Rafael Mateos ha visitado este martes uno de los nuevos pasos de peatones ya adaptados, ubicado en la calle Argentina. Mateos ha estado acompañado por el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, y representantes de la ONCE, Aemdi, Cocemfe, la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Cáceres y la OTAEx, entidades que forman parte de la mesa de trabajo que está guiando y coordinando estas actuaciones junto a los técnicos municipales.

Mateos ha puesto de manifiesto que estas actuaciones forman parte de un plan para mejorar la accesibilidad en la ciudad que se está llevando a cabo "de un modo sensato y atendiendo a las necesidades reales de cada uno de los barrios".

Este proyecto priozará aquellos pasos que sean "especialmente sensibles" por estar en las inmediaciones de centros a los que acuden personas con problemas de movilidad, residencias de mayores, colegios, centros sanitarios, administrativos, etc, pero también zonas comerciales, deportivas y de ocio.

"Eliminaremos las barreras físicas que existan, rebajando el peldaño que tanto dificulta el día a día a tantas personas en los propios pasos de peatones y se colocará pavimento podotáctil, siguiendo la normativa", ha explicado el regidor cacereño.

Para sus ubicaciones, se han tenido en cuenta las características demográficas de todos y cada uno de los distritos, ya que hay determinados barrios que tienen población de edad más avanzada, como puede ser Llopis Ivorra, donde se actuará en su conjunto, tal y como ya se ha hecho en barriadas como Las 300.

Todo ello, con el objetivo de crear itinerarios continuos y accesibles en la ciudad. "Queremos crear una red de itinerarios accesibles, como el que ya ejecutamos en el barrio de Nuevo Cáceres y que nos consta que ha resultado ser un éxito de forma que moverse por la ciudad sea más agradable para todos", ha concluido Mateos.