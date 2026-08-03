El Ayuntamiento de Cáceres inicia la tramitación para la rebaja del IBI y del impuesto de circulación

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en una foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado la tramitación para la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como impuesto de circulación, para su rebaja.

Con esta decisión se inicia la tramitación administrativa para hacer efectiva, por un lado, una reducción del IBI, en la que se prevé reducir el tipo impositivo aplicable a los inmuebles de naturaleza urbana del 0,72 al 0,70 por ciento, así como fijar este mismo tipo para los inmuebles no residenciales con un valor catastral superior a 350.000 euros, que actualmente tributan al 1 por ciento, según informa el Ayuntamiento de Cáceres en nota de prensa..

REBAJA DE HASTA EL 37,5% EN EL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN

Por otro lado, el expediente del impuesto sobre vehículos contempla la modificación de la ordenanza fiscal para actualizar el cuadro de tarifas del tributo, "dando así el paso decisivo para la aplicación de la primera rebaja prevista en el impuesto de circulación durante esta legislatura", señala.

La modificación de la ordenanza del impuesto sobre vehículos supone una "rebaja generalizada de las tarifas que beneficiará a la práctica totalidad de los propietarios de vehículos de la ciudad", ya que la reducción alcanza a turismos, camiones, autobuses, tractores, remolques y la mayoría de las motocicletas, manteniéndose únicamente las tarifas vigentes para los ciclomotores y las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos.

En concreto, señala el consistorio que los mayores beneficios se producirán en los turismos de 20 o más caballos fiscales, cuya cuota se reducirá en 84 euros, lo que supone una bajada del 37,5 por ciento, y en las motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos, que abonarán 37 euros menos, un 30,6 por ciento menos que en la actualidad.

En el resto de categorías, la reducción se sitúa, con carácter general, entre el 8 y el 11 % por ciento, consolidando de esta forma "una rebaja fiscal que alcanzará a miles de contribuyentes cacereños".

COMPROMISO CON LA REBAJA DE IMPUESTOS

Ante esta rebaja, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado que "desde el primer día" se comprometió a "bajar los impuestos a los cacereños y seguimos cumpliendo nuestra palabra".

Así, tras la primera reducción del IBI, "hoy damos un nuevo paso para que los vecinos vuelvan a pagar menos tanto por sus viviendas como por sus vehículos", ha señalado Mateos, quien ha incidido en que "estas medidas son posibles porque el ayuntamiento tiene unas cuentas saneadas y una gestión económica responsable.

Según ha señalado, "cuando la administración puede hacerlo, el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos y no en el de la administración"

Finalmente, el alcalde de Cáceres ha añadido que "esta nueva rebaja fiscal consolida un modelo basado en aliviar la carga tributaria de las familias, favorecer la actividad económica y demostrar que es compatible prestar mejores servicios públicos con una gestión eficiente de los recursos municipales".

"Frente a quienes sostienen que cualquier mejora de los servicios pasa por aumentar la presión fiscal sobre las familias y las empresas, en Cáceres estamos demostrando que existe otra forma de gobernar", tras lo que ha resaltado que "con una gestión responsable, rigor en las cuentas y control del gasto es posible reducir impuestos a los ciudadanos y, al mismo tiempo, reforzar y mejorar los servicios municipales."