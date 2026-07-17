El Ayuntamiento de Cáceres interpondrá un recurso ante la Audiencia Nacional para defender la Cruz de los Caídos

Archivo - Cruz de los Caídos de Cáceres, situada en la plaza de América - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres ha acordado este viernes interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional a fin de evitar que se retire la Cruz de los Caídos, ubicada en la Plaza de América.

Así lo ha anunciado el consistorio en un comunicado, tras la celebración de la junta donde se ha tomado conocimiento de la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática -dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática- en la que se ha desestimado el recurso de reposición que había puesto el ayuntamiento contra la decisión del Gobierno de incluir la Cruz en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, lo que conllevaría su retirada de la vía pública por considerarlo un símbolo franquista.

La decisión del Ejecutivo central ha puesto fin a la vía administrativa, de manera que la junta de gobierno local ha anunciado su intención de iniciar la vía judicial con la interposición de un recurso ante la Audiencia Nacional dentro del plazo de dos meses legalmente previsto. El objetivo, ha señalado el consistorio en un comunicado, es defender su posición en este procedimiento.

Conviene recordar que este conflicto es consecuencia de uno de los puntos del pacto de gobierno en Extremadura entre PP y Vox en el que se acordaba solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para el monumento.

Horas después de conocerse este punto, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática anunciaba su decisión de incluir el monumento en el catálogo lo que, en última instancia, supone su retirada. Además, a finales de mayo, el Gobierno remitió una segunda resolución instando al ayuntamiento a retirar la Cruz en el plazo de tres meses.

Ante esta situación, el consistorio interpuso un recurso contra la decisión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que ahora ha desestimado, rechazando así las pretensiones del ayuntamiento.

Este recurso se une al que ya presentó Vox ante la Audiencia Nacional y que fue admitido a trámite a principios de este mes de julio. El Ayuntamiento de Cáceres anunció poco después que se sumaba como codemandante a este recurso de Vox.

En paralelo, la Junta de Extremadura ha pedido recientemente informes técnicos para iniciar así el expediente para declarar la Cruz como BIC.