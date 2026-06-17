El Ayuntamiento de Cáceres invierte más de un millón de euros para mejorar las instalaciones de la ETAP

CÁCERES 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres está ejecutando una inversión de 1.173.608 euros destinada a la mejora de las instalaciones de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). Así lo ha anunciado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, durante la visita que ha realizado este miércoles a las instalaciones, donde ha puesto en valor "el importante esfuerzo económico que estamos realizando para garantizar un suministro de agua acorde a las necesidades de una ciudad como Cáceres".

En concreto, la actuación está centrada en la construcción de nuevos vestuarios, aseos, sala de reuniones, aparcamientos, despachos, talleres y un nuevo laboratorio, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los empleados y optimizar la prestación del servicio.

A esta cantidad se suman otros 2 millones de euros contemplados dentro de las mejoras comprometidas por la empresa concesionaria del servicio integral del agua, Canal de Isabel II, para la construcción de un nuevo depósito de agua tratada con capacidad para 6.000 metros cúbicos.

Mateos ha destacado que esta nueva infraestructura permitirá incrementar la capacidad de reserva de agua tratada y reforzar la garantía de suministro diario para atender las necesidades de una población de cerca de 100.000 habitantes, además de los municipios que dependen del sistema, pues no sólo se garantiza el abastecimiento de agua a la capital cacereña, sino también a los municipios de Malpartida de Cáceres y Sierra de Fuentes.

Asimismo, el alcalde ha subrayado que este nuevo depósito abrirá la puerta a una mejora estratégica en la red de distribución, ya que permitirá abastecer directamente a parte del distrito norte de la ciudad sin necesidad de bombear el agua hasta el depósito distribuidor de la Montaña, lo que supondrá una gestión más eficiente desde el punto de vista energético.

La ETAP de Cáceres, construida en 1972, trata actualmente una media de 30.000 metros cúbicos diarios de agua, alcanzando los 41.000 metros cúbicos al día durante la época estival, con una capacidad máxima de tratamiento de 2.500 metros cúbicos por hora. El agua procede principalmente del embalse de Guadiloba y, cuando su nivel desciende, se complementa con aportaciones procedentes del trasvase del Almonte.

En los últimos años, además, se han llevado a cabo distintas mejoras técnicas en la planta, como la incorporación de un nuevo sistema tampón de sosa para prevenir posibles fugas de cloro gas, un nuevo puente grúa en el bombeo o una nueva dosificación de hipoclorito, además de la renovación en 2021 del bombeo al depósito de la Montaña, con una inversión cercana a 786.500 euros.

El alcalde ha incidido en que "hablamos de un servicio esencial y básico para la ciudad, y por eso seguimos invirtiendo para garantizar que el abastecimiento de agua siga prestándose con la máxima calidad, seguridad y eficiencia".

TRASVASE DEL ALMONTE

Respecto al trasvase desde el río Almonte hasta el pantano de Guadiloba, en el que está previsto obras para el traslado del sistema de bombeo tres kilómetros aguas abajo garantizar el suministro en una cota más baja, el alcalde ha dicho que "lo más importante es que se licite la obra" y "para que se licite la obra lo que tiene que haber es financiación, lo que tiene que haber es dotación presupuestaria".

"Todos sabemos que el Gobierno de España tiene totalmente paralizado este país, que tiene totalmente paralizadas las inversiones y, por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Cáceres exigimos al Gobierno de España que dote presupuestariamente esa actuación y la licite a la mayor brevedad posible", ha concluido.