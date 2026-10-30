El Ayuntamiento de Cáceres mejorará la seguridad vial en el entorno del colegio Isabel de Moctezuma

Archivo - El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres , Ángel Orgaz , en una rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, ha anunciado que se va a proceder a reordenar el espacio público en el entorno del colegio Isabel de Moctezuma, en la entrada por la calle Caupolicán, para mejorar la seguridad vial, sobre todo en horas puntas donde se producen situaciones que puedan poner en peligro a las personas por la acumulación de vehículos mal aparcados y maniobras comprometidas.

Así, la Junta de Gobierno celebrada este viernes ha tenido conocimiento de un informe de la Policía Local realizado tras la petición presentada por la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Isabel de Moctezuma con el objetivo de mejorar la seguridad vial de las inmediaciones de este centro educativo.

El informe constata que se trata de "una problemática reiterada, especialmente durante salidas y entradas del alumnado, debido a paradas y estacionamientos indebidos de vehículos que invaden espacios peatonales e incluso algunas maniobras de estos vehículos que pueden comprometer la seguridad de los escolares", ha dicho Orgaz.

"También recoge algunos antecedentes de problemas que se han generado en dicha vía y conflictos entre distintos usuarios de la misma", ha explicado, por lo que, ante esta situación, se van a estudiar medidas que vayan más allá de la vigilancia policial y que permitan prevenir los riesgos mediante cambios en la propia configuración de la calle.

Entre las posibles actuaciones que propone el informe se encuentra analizar la ampliación de la acera, la instalación de elementos fijos de protección o la reordenación de los estacionamientos y adaptación de la señalización a las nuevas circunstancias.

Así la cosas, se dará traslado de este informe al concejal de Infraestructuras y a los servicios técnicos competentes para que "se pueda proceder a incoar y a iniciar las acciones que permitan la reordenación de esta vía y, por lo tanto, dar solución a este problema que ha sido puesto de manifiesto", ha indicado Orgaz.

"Lo que se propone es la posible instalación de elementos que permitan reordenar la vía y el cambio del estacionamiento, de manera que haya un cambio en los aparcamientos y en la situación de los aparcamientos para que no se produzcan esas situaciones que en su mayoría son aparcamientos en doble fila", ha incidido, al tiempo que ha aclarado que no se trata de una regulación del tráfico sino más bien una intervención directa por parte del Servicio de Infraestructuras en la vía.

Se analizará la instalación de determinados elementos que permitan el acceso a algunas zonas para que no se pueda aparcar en otras o incluso a lo mejor cambiar el sentido de la vía. "Tenemos este primer informe y ahora se estudiará por parte del servicio de infraestructuras cuál es esa intervención", ha recalcado el portavoz, que ha aclarado que la intervención será solo en el tramo que afecta a las inmediaciones del colegio.