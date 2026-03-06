El Ayuntamiento de Cáceres premia a María Victoria Hernández por su apoyo a las mujeres más vulnerables

La concejala de la Mujer, Encarna Solís, la premiada con el 8M Mariví Hernández y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

La gestora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Ministerio de Justicia en Cáceres, María Victoria Hernández Leal, ha recibido este viernes el Premio 8M que concede el Ayuntamiento de Cáceres a personas que destacan en su labor a favor de la igualdad, contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres.

La entrega ha tenido lugar en el salón de plenos del edificio consistorial cacereño como acto central del ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Hernández, que es una de las primeras personas que asiste a las víctimas de la violencia de género cuando llegan al juzgado, ha señalado que "este premio no es solo un galardón, sino un compromiso".

"La atención a las víctimas de violencia de género en el ámbito judicial constituye una de las responsabilidades más delicadas del servicio público de justicia. Requiere rigor, criterio y una especial sensibilidad en el trato con quienes atraviesan situaciones de gran dificultad", ha explicado.

En su intervención, ha detallado que la labor que se desarrolla en la oficina que gestiona "no siempre es visible ni aparece en grandes titulares, pero es profundamente humana".

Se trata de "atender, informar, acompañar, escuchar, tomar la mano de quien ha perdido la fuerza para pedir ayuda. Estar al lado en momento de miedo y de dolor y hacerlo siempre con respeto, criterio rigor, profesionalidad y empatía", ha dicho.

Hernández ha recordado en su discurso "a quienes no están, a las mujeres que sufren en silencio, a las que no pudieron llegar hasta aquí y a las que perdieron la vida solo por el hecho de ser mujer".

CAMINAR JUNTOS POR LA IGUALDAD

Unas palabras que ha compartido el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien ha destacado que "no puede haber igualdad si las mujeres siguen siendo asesinadas solo por el hecho de serlo; si permanecen activas redes de explotación sexual y trata de personas o si los jóvenes toman a la pornografía como referente para sus relaciones afectivas".

"No puede haber igualdad si los cuidados recaen casi siempre en el mismo lado de la familia, si los sueldos entre compañeros en algunos ámbitos laborales no son los mismos, si seguimos poniendo en duda a una mujer solo porque cuide su imagen y si el comentario de turno no es porque una mujer haya liderado bien un proyecto, sino porque se arregla mucho o poco, mientras los hombres recurrimos al sempiterno traje azul sin temor a equivocarnos", ha apuntado.

Por todo ello, Mateos ha incidido en la "necesidad de caminar juntos por la igualdad", al tiempo que ha mostrado su satisfacción al ver el salón de plenos lleno de personas remando en la misma dirección: "en la de quienes quieren un mundo equitativo y quienes son conscientes de que hay que seguir trabajando para que las mujeres ocupen, ese 50 por ciento real de la sociedad a la que representáis".

"Es una cuestión de justicia y de dignidad social, que solo será posible si todos nos los tomamos con la seriedad y el compromiso que merece", ha subrayado el regidor municipal, que ha encomiado el trabajo de Mariví Hernández porque la oficina de atención a las víctimas de violencia de género "siempre ha estado en primera línea cuidando a tantas mujeres, probablemente en el peor momento de sus vidas".

Su labor consiste en "darles la mano y la confianza suficiente para enfrentarse a un juicio, a una sesión con el psicólogo para intentar encajar piezas, y a una historia personal a la que hay que ayudar a recomponer". "Y ahí estás siempre. En los detalles. En los gestos. Ese es el verdadero premio que ofreces a diario a tantas y tantas mujeres", ha dicho en alusión a la labor de la premiada.

En otro momento de su intervención, el alcalde ha mostrado su deseo de que las niñas "sean libres de poder tomar sus propias decisiones, que puedan salir a la calle con la tranquilidad que salen mis hijos, que puedan pelear por lo que creen y mirar al futuro con la ambición de quien tiene todo por escribir". "Y eso, solo lo conseguiremos si juntos caminamos por la igualdad", ha incidido.

Mateos ha destacado también el trabajo que lleva a cabo la Concejalía de la Mujer, que aplica "herramientas reales para luchar por la igualdad". "Como administración, siempre vamos a acompañar a las mujeres, especialmente a aquellas más vulnerables: a las mujeres migrantes, racializadas, con discapacidad, con enfermedad... a las mujeres que sufren discriminación por su condición sexual, por su ideología o sus creencias", ha concluido.

MANIFIESTO 8M

En el acto se ha dado lectura al manifiesto de adhesión a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del 8 de marzo, que ha leído Carmen Aparicio, de la Asociación María Telo Feministas de Extremadura.

En él se señala que "en estas décadas se ha avanzado de manera significativa, pero aún persisten brechas relevantes, especialmente en el ámbito laboral. Las mujeres siguen afrontando importantes diferencias salariales en comparación con los hombres".

"Se trata de un desequilibrio influido, entre otros factores, por las dificultades de conciliación, el peso de los cuidados -que continúa recayendo en mayor medida sobre las mujeres siendo un trabajo no remunerado que limita su acceso a empleos de calidad y a posiciones de responsabilidad-, y por la distribución desigual de hombres y mujeres por sectores de actividad".

El texto recuerda que la sociedad actual se enfrenta a nuevos retos, como "la desinformación que minimiza evidencias como las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres, la negación misma de la violencia machista y las desigualdades que aún persisten, que suponen no solo un grave peligro para seguir avanzando hacia la igualdad plena, sino un intento de revertir los avances conseguidos.

"También hoy, hemos de mostrar nuestra preocupación por los casos de acoso sexual en la esfera pública, que nos obligan a hacer un esfuerzo en la aprobación de protocolos que garanticen espacios seguros para las mujeres", recoge el texto.

En el transcurso de la ceremonia se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista, y se ha proyectado el vídeo 'Para llegar lejos, caminemos en Igualdad', lema elegido para este año, protagonizado por 8 mujeres. La música del acto ha corrido a cargo de Ceres London Trío.